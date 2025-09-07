Eyüpspor-Galatasaray Maç Tarihi Değişti!

MAÇ TARİHİNDE DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Eyüpspor ile Galatasaray arasında gerçekleştirilecek karşılaşmanın tarihi değişti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), daha önce 14 Eylül Pazar günü oynanacağı duyurulan maçı 13 Eylül Cumartesi gününe alındığını belirtti.
GALATASARAY’IN TALEP ETTİĞİ DEĞİŞİKLİK
Sarı-kırmızılı ekip, 18 Eylül Perşembe günü UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağı Eintracht Frankfurt maçı nedeniyle Eyüpspor maçının 13 Eylül’e alınması talebinde bulunmuştu. Bu değişiklik, Galatasaray’ın takvimindeki yoğunluğu göz önünde bulundurularak yapıldı.