Eyüpspor-Galatasaray Maç Tarihi Değişti!

MAÇ TARİHİNDE DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında yapılacak olan Eyüpspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşmanın tarihi değişti. Türkiye Futbol Federasyonu, daha önce 14 Eylül Pazar günü gerçekleştirilmesi planlanan maçı 13 Eylül Cumartesi gününe alındığını duyurdu.

GALATASARAY’IN TALEBİ

Galatasaray, 18 Eylül Perşembe günü UEFA Şampiyonlar Ligi’nde karşılaşacağı Eintracht Frankfurt mücadelesi nedeniyle Eyüpspor maçının 13 Eylül’e çekilmesi için başvuruda bulunmuştu. Bu değişiklik, Galatasaray’ın yoğun programı göz önünde bulundurularak yapıldı.

