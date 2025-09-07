Eyüpspor-Galatasaray Maçının Tarihi Değişti!

MAÇ TARİHİ DEĞİŞİKLİĞİ
Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında ikas Eyüpspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmanın tarihi değiştiriliyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), daha önce 14 Eylül Pazar günü gerçekleşeceği duyurulan maçın 13 Eylül Cumartesi gününde oynanacağını belirtiyor.
GALATASARAY’IN TALEBİ
Galatasaray, 18 Eylül Perşembe günü UEFA Şampiyonlar Ligi’nde karşılaşacağı Eintracht Frankfurt maçı nedeniyle Eyüpspor mücadelesinin 13 Eylül’e alınması için gereken başvuruda bulunmuştu. Bu değişiklik, kulüp takvimini düzenlemek amacıyla yapılıyor.