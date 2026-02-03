Eyüpspor İki Senegalli Futbolcuyu Kadrosuna Kattı

Eyüpspor, iki Senegalli futbolcuyla anlaşma sağladı. Eflatun-sarılı kulübün yaptığı açıklamada, oyunculardan birinin Senegal’de bulunan Academie Foot Salam takımında forma giydiği bildirildi. Açıklamada, “Yeni transferimiz Diabel Ndoye’ye Semt-i Mukaddes’e ‘hoş geldin’ diyor; eflatun-sarılı formamız ile başarılı bir sezon diliyoruz.” sözlerine yer verildi.

SENEGALLİ FUTBOLCU TRANSFERİ

Eyüpspor, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde transfer hamlelerine hız kesmeden devam ediyor. Kulüp, Senegal’den yetenekli futbolcu Diabel Ndoye’yi kadrosuna kattığını duyurdu.

BAŞARILI BİR SEZON DİLENİYOR

Yeni transferlerin takıma katılmasıyla birlikte Eflatun-sarılı takım, ligdeki iddiasını artırmayı hedefliyor. Oyuncuya başarılar dilerken, taraftarlar da yeni transfer için heyecanlarını dile getiriyor.

