Eyüpspor Kaleci Berke Özer’i Uzattı

İÇ TRANSFERDE HAREKETLİLİK

Trendyol Süper Lig’de sezonu tamamlayan takımlardan Eyüpspor, transfer döneminde adımlarını hızlandırıyor. Eflatun-sarılı ekip, Galatasaray başta olmak üzere Avrupa’nın birçok kulübüyle ismi duyulan milli kaleci Berke Özer’in sözleşmesini sezon sonunda bitecek şekilde 2 yıl uzatıyor.

KAPTAN DA GÜCÜNÜ ARTIRIYOR

Berke Özer’in sözleşmesinin yanı sıra takım kaptanlarından Luccas Claro’nun sözleşmesi de 2 yıl süreyle uzatılıyor. Ayrıca, her iki futbolcunun maaşlarında da iyileştirmeler yapıldığı belirtiliyor. Bu gelişmeler, takımın kadrosunu güçlendirme yolunda atılan önemli adımlar arasında yer alıyor.