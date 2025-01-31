Eyüpspor – Sivasspor Maçı Misli’de Canlı

MAÇ BİLGİLERİ

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında bu akşam ikas Eyüpspor ile Net Global Sivasspor karşılaşacak. Bu maçın heyecanını, Şampiyon Oran farkıyla Misli’de yaşayabilirsiniz. Eyüpspor ile Sivasspor karşı karşıya gelecekleri mücadele Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak ve hakem Atilla Karaoğlan maçı yönetecek.

MUHTEMEL KADROLAR

Eyüpspor’un muhtemel 11’i: Birkan, Vezo, Robin, Dorukhan, Umut, Tayfur, Melih, Halil, Ampem, Emre Mor, Emre Akbaba.

Sivasspor’un muhtemel 11’i: Ali, Murat, Radakovic, Sonko, Uğur, Tolga, Charisis, Moutoussamy, Emrah, Efkan, Manaj.

İSTATİSTİKLER

Öne çıkan istatistiklere göre, Eyüpspor son 6 resmi maçında 5 galibiyet aldı. Sivasspor ise deplasmanda son 4 lig maçını kaybetti. Eyüpspor’un iç sahada oynadığı son 5 lig maçı ise 2-3 gol arasında sonuçlandı. Ayrıca, Sivasspor’un deplasmanda son 6 lig maçının 5’i 2.5 gol üstü bitti.

TAHMİNLERİ DEĞERLENDİRİYOR

Misli yazarı Tutmaz Tahminler, “Eyüpspor ligin iyi takımlarından ve Arda Turan gibi çok özel bir hocaya sahipler. Sivasspor bu sezon bir türlü istediği seviyeye çıkamadı. Ömer Erdoğan takımın başına gelince ben hocadan farklı bir oyun oynatmasını bekledim fakat o da ligin akışına ayak uydurdu. Savunma futbolu oynatıyor.” açıklamasında bulundu. Ayrıca, “Garry Rodrigues bu maçta yok ama Manaj form tutmaya başladı. Sivasspor da gol bulacaktır. Gollü maç olur.” yorumunda bulundu.

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %44’ü Eyüpspor galibiyetini tercih ediyor.

ŞAMPİYON ORANLAR

Bu mücadelede Misli’de Şampiyon Oranlar kullanıcılarla buluşuyor. Ev sahibi ekibin zaferine 1.53 yerine 1.57 oran verilirken, karşılaşmanın beraberliği 3.46 yerine 3.64 oranla gösteriliyor. Konuk takım Sivasspor’un kazanma oranı ise 4.07 yerine 4.29 olarak belirleniyor. * Oranlar değişiklik gösterebilir.

EXAMESİ HAKKINDA BİLGİLER

Sivasspor’un Eyüpspor maçı öncesinde Garry Rodrigues, Alaaddin Okumuş ve Samba Camara’nın sakatlıkları bulunuyor.

PUAN DURUMU

Puan tablosunda 13. sırada bulunan Sivasspor, 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 23 puan toplamış durumda. Eyüpspor ise 20 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 36 puanla 4. sırada.