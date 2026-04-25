Ezeli Rekabette Fenerbahçe Galatasaray Üstünlüğünü Koruyor

Chobani Stadı’nın yer aldığı “Papazın Çayırı”nda, 17 Ocak 1909 tarihinde gerçekleştirilen ve Galatasaray’ın 2-0’lık galibiyetiyle sonuçlanan özel maç, iki takım arasındaki rekabetin başladığı tarihi anı temsil ediyor. Bu mücadelede gol ve galibiyet açısından Fenerbahçe, rakibinin önünde yer alıyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 405 karşılaşmadan 150’sini kazanma başarısını gösterdi. Sarı-kırmızılı ekip ise 130 kez (biri hükmen) sahadan galip ayrıldı. 125 maçta ise taraflar arasındaki eşitlik sağlanamadı.

LİGDEKİ 138. SINAAV

Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Lig tarihinde 137 kez bir araya geldi. Genel toplamda üstünlüğünü lig karşılaşmalarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine karşı galibiyet sayısında 53-38 üstünlük sağlıyor. Ligdeki 46 mücadele ise beraberlikle tamamlandı.

Lig maçlarında sarı-lacivertlilerin kaydettiği gol sayısı 165, sarı-kırmızılıların ise 134 olarak gerçekleşti.

SON 10 RESMİ MAÇ

İki takımın son 10 derbi karşılaşmasında Galatasaray’ın üstünlüğü göze çarpıyor. Bu rekabetteki son 10 maçtan Galatasaray 5’inde (biri hükmen) galip gelirken, Fenerbahçe 2 kez galip geldi. Üç müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların toplamda attığı 15 gole karşılık, sarı-lacivertliler sadece 6 gol kaydedebildi.

Taraflar arasındaki son 10 maçın sonuçları şu şekilde sıralanıyor: