İran Havalimanları Dış Hat Uçuşlarına Yeniden Başladı

Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı dış hat uçuşlarına yeniden başlıyor.

HAVAİSTAN UÇUŞLARINA YENİ DÜZEN

Resmi kaynakların aktardığına göre, ilk sefer Meraj Hava Yolları aracılığıyla İstanbul’a düzenlenmiş olup, Medine ve Maskat’a da uçuşlar gerçekleştirildi.

UÇUŞ PROGRAMI GÜNCELLENİYOR

İran Sivil Havacılık Örgütü’nden alınacak izinler doğrultusunda ilerleyen günlerde uçuş saatlerinin güncellenmesi planlanıyor.

SAVAŞ SONRASI YENİDEN AÇILIYOR

İran’daki havalimanlarının, 28 Şubat’ta başlamış olan ABD ve İsrail saldırıları sebebiyle kapatıldığı biliniyor. Savaş süresince, ABD ve İsrail güçlerinin İran’daki havalimanlarını hedef alması dikkat çekmişti.