Fenerbahçe Osimhen’in Derbide Oynayıp Oynamayacağını Sordu

Fenerbahçe, Galatasaray’ın futbolcusu Victor Osimhen’in kullandığı koruyucu ekipmanın güvenliği konusunda harekete geçti ve derbi sürecinde Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuruda bulundu.

Fenerbahçe, Osimhen’in sakatlığı sonrası kullandığı koruyucunun rakip oyuncular için tehlike oluşturabileceği iddialarını dile getirmişti.

İZİNLER ALINDI

Bu gelişmelerin ardından, Galatasaray cephesinden Fenerbahçe’nin talebine yanıt geldi.

Alınan bilgilere göre; Galatasaraylı yetkililer, Osimhen için gerekli izinlerin alındığını bildirdi.

DZEKO VE EN-NESYRİ’Yİ HATIRLATTILAR

Sarı-kırmızılı yetkililer, FIFA’nın UEFA çerçevesindeki düzenlemelere riayet edildiğini vurgulayarak maça girişte her şeyin kontrol edildiğini belirtti. Galatasaray tarafı, geçtiğimiz yıl Dzeko ve En-Nesyri’nin de benzer koşullarda oynayabilmesine örnek vererek konuya ilişkin argüman sundu.

35 GÜN SONRA DÖNDÜ

Galatasaray’ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, 35 günlük bir aradan sonra resmi bir maça çıkmış bulunuyor.

Osimhen, kolundaki özel bandajla mücadele ederken, 78. dakikada Renato Nhaga’nın yerine oyuna dahil olmuştu.

NE ZAMAN SAKATLANDI?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde İngiltere ekibi Liverpool ile 18 Mart tarihinde karşılaşmada kolu kırılan Osimhen, Trendyol Süper Lig’deki Trabzonspor, Göztepe, Kocaelispor ve Gençlerbirliği maçlarında forma giyememişti.

Sarı-kırmızılı takım, Osimhen’in görev alamadığı Trabzonspor maçını kaybederken, Göztepe’yi mağlup edip Kocaelispor ile berabere kalmıştı.