Mourinho’nun Chelsea İle Geri Dönüşü Redd edildi

Portekiz Ligi’nde Benfica’nın şampiyonluğa ulaşmasını sağlayamayan ve yaz transfer döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan ünlü teknik adam Jose Mourinho hakkındaki transfer söylentileri artarak devam ediyor. Deneyimli teknik direktör, son dönemde sıkça eski takımlarıyla ilişkilendiriliyor fakat İngiltere’den çarpıcı bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE’DE KUPASIZLAR

Portekizli çalıştırıcı, beklentilerin yüksek olduğu bir dönemde geldiği Fenerbahçe’den kupa sevinci yaşamadan ayrıldığını hatırlatmak gerekiyor. Sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda elendikten sonra ligde de beklenen sonuçları elde edememiş ve sonrasında yollar ayrılmıştı. Böylece Mourinho’nun Türkiye’deki deneyimi hayal kırıklığı ile sona ermiş oldu.

CHELSEA İLE GÖRÜŞMELERİ REDDETTİ

Fenerbahçe sonrası Benfica’da da aradığı başarıyı bulamayan “Special One” lakaplı Mourinho’nun geleceği belirsizliğini korurken, son günlerde İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United ve eski kulübü Chelsea ile anıldığı biliniyordu. Ancak, dünyaca ünlü spor platformu GOAL tarafından yayımlanan habere göre; Chelsea, Jose Mourinho ile ilgili nihai kararını verdi. Londra’nın köklü kulübü, eski efsane teknik direktörleriyle yeniden çalışma fikrini kesin bir dille reddetti.

Gündem

Futbol Dünyası Michael Eneramo’nun Vefatıyla Sarsıldı

Eski futbolcu Michael Eneramo, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Ülkemizde bir dönem profesyonel olarak futbol oynamıştı.
Gündem

Ziraat Türkiye Kupası’nda Yarı Final Maç Programı Belli Oldu

Ziraat Türkiye Kupası yarı final tarihleri belli oldu. Futbolseverler, bu heyecanlı mücadelenin programını bekliyor.
Gündem

Ferdi Kadıoğlu Manchester United’a Transfer Oluyor

Bu sezon Premier Lig'de etkileyici bir performans sergileyen Ferdi Kadıoğlu, Manchester United'ın dikkatini çekerek transfer listesine girdi.
Gündem

Taşacak Bu Deniz’in Sezon Finali Tarihi Belli Oldu

Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümleri, milli maçlar ve resmi tatiller nedeniyle ertelendi. Dizi için sezon finali tarihi belirlendi.
Gündem

Tera Holding Beşiktaş’a Forma Sponsoru Oluyor

Beşiktaş, Tera Holding ile iki yıllık forma sırt sponsorluğu anlaşmasını Mayıs'ın ilk haftasında açıklamaya hazırlanıyor. Bu anlaşma kulübe önemli mali fayda getirecek.