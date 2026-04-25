Mourinho’nun Chelsea İle Geri Dönüşü Redd edildi

Portekiz Ligi’nde Benfica’nın şampiyonluğa ulaşmasını sağlayamayan ve yaz transfer döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan ünlü teknik adam Jose Mourinho hakkındaki transfer söylentileri artarak devam ediyor. Deneyimli teknik direktör, son dönemde sıkça eski takımlarıyla ilişkilendiriliyor fakat İngiltere’den çarpıcı bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE’DE KUPASIZLAR

Portekizli çalıştırıcı, beklentilerin yüksek olduğu bir dönemde geldiği Fenerbahçe’den kupa sevinci yaşamadan ayrıldığını hatırlatmak gerekiyor. Sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda elendikten sonra ligde de beklenen sonuçları elde edememiş ve sonrasında yollar ayrılmıştı. Böylece Mourinho’nun Türkiye’deki deneyimi hayal kırıklığı ile sona ermiş oldu.

CHELSEA İLE GÖRÜŞMELERİ REDDETTİ

Fenerbahçe sonrası Benfica’da da aradığı başarıyı bulamayan “Special One” lakaplı Mourinho’nun geleceği belirsizliğini korurken, son günlerde İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United ve eski kulübü Chelsea ile anıldığı biliniyordu. Ancak, dünyaca ünlü spor platformu GOAL tarafından yayımlanan habere göre; Chelsea, Jose Mourinho ile ilgili nihai kararını verdi. Londra’nın köklü kulübü, eski efsane teknik direktörleriyle yeniden çalışma fikrini kesin bir dille reddetti.