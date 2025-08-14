Ezgi Apartmanı Davasında Şüpheliler Yakalandı

DEPREM SONRASI YENİ GELİŞMELER

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremde yıkılan Ezgi Apartmanı’nın altında kalan 35 kişi can verdi. Kahramanmaraş Valiliği, bu konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Binanın yıkılmasına neden oldukları düşünülen şüpheliler Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel, gece saat 03.00 sularında yakalandı. Şüphelilerin, Ankara’nın Etimesgut ilçesindeki ikametlerine yönelik yapılan bir operasyonla ele geçirildiği bildirildi. Kahramanmaraş Adliyesi’ne getirilen iki sanık, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

EZGİ APARTMANI DAVASININ SEYRİ

Kahramanmaraş 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden davada 3’ü firari olmak üzere 12 sanık yargılanıyor. Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel, 695 gün boyunca “Olası kastla kasten öldürme ve yaralama” suçlamasıyla aranıyordu. Bu sanıklar hakkında, 876’şar yıl 6’şar ay hapis cezası talep ediliyor. Davada aynı zamanda, belediye çalışanı olan eski İmar İşleri Müdürü Fahri Yiğitoğlu, mimar Veli Çiftaslan, mimar Mehmet Dişçeken, Onikişubat Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür vekili Sait Avşar, inşaat mühendisi Ali Gemci, inşaat teknikeri Mehmet Akif Canlı ve makine mühendisi Mustafa Şirikçi de yargı sürecinin bir parçası.

İDDİALAR VEYANITLAR

Pastane işletmecileri olan Kervancıoğlu ve Pekel, kendilerine yöneltilen kolon kesme iddialarının asılsız olduğunu belirtiyor. Bu gelişmeler, davanın seyrini etkilemesi bakımından büyük önem taşıyor.