Ezgi Apartmanı Davasında Yeni Gelişme! Şüpheliler Ankara’da Yakalandı

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremde yıkılan Ezgi Apartmanı’nda 35 kişi hayatını kaybetti. Kahramanmaraş Valiliği’nden bu konuda yeni bir açıklama geldi. Binanın yıkılmasında rol oynadıkları düşünülen şüpheliler Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel, gece saat 03.00’te yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, Ankara’nın Etimesgut ilçesindeki ikametlerine düzenlenen operasyonla ele geçirildikleri belirtildi. İki sanık, Kahramanmaraş Adliyesi’ne getirildi ve çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

ezgi apartmanı davası

Kahramanmaraş 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, 3’ü firari toplam 12 sanığın yargılandığı dava sürüyor. Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel, 695 gündür “Olası kastla kasten öldürme ve yaralama” suçlarıyla aranıyor. Sanıklar hakkında 876’şar yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Ayrıca, aynı davada eski İmar İşleri Müdürü Fahri Yiğitoğlu (47), mimarlar Veli Çiftaslan (71) ve Mehmet Dişçeken (57), Onikişubat Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür vekili Sait Avşar (38), inşaat mühendisi Ali Gemci (47), inşaat teknikeri Mehmet Akif Canlı (31) ile makine mühendisi Mustafa Şirikçi (40) de yargılanıyor.

kolon kesme iddialarına yanıt

Pastane işletmecileri Kervancıoğlu ve Pekel, kendilerine yöneltilen kolon kesme iddialarını asılsız bulduklarını dile getirdi.