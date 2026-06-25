Ezgi Mola’dan Merve Dizdar’a Doğum Günü Kutlaması

Masumlar Apartmanı’nda başrolü paylaşan Merve Dizdar ile Ezgi Mola’nın dostluğu yıllardır sürüyor. Ezgi Mola, yakın arkadaşının 40. yaş gününü unutmadı. Sosyal medyadan peş peşe paylaşımlar yaparak Merve Dizdar’ı kutladı. Cannes Film Festivali’nde ödül alan Dizdar, bugün yaşına girdi.

DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ VE PASTA ŞOVU

Mola, yakın arkadaşına sürpriz bir doğum günü yaptı. Merve Dizdar’ın fotoğrafının olduğu pasta hazırlandı. O anlar sosyal medya hesabından yayınlandı. Dizi setinden kareler de paylaşıldı.

İÇTEN DUYGULAR VE KUTLAMA MESAJI

Ezgi Mola, “İyi ki doğdun Merve’m. Güzelim benim” dedi. Pastalı kutlamayı Nihat abinin pasta şovuyla yaptıklarını söyledi. “Yolların hep çiçeklerle ve huzurla açık olsun” ifadelerini kullandı.