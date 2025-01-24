EZVIZ BM1: Bebek Güvenliğinde Akıllı Yardımcı

BEBEK GÜVENLİĞİ İÇİN YENİ ÇÖZÜM

Bebeklerin güvenliğini sağlamak ve ebeveynlerin iç huzurunu desteklemek amacıyla geliştirilmiş olan BM1, gelişmiş teknolojisi ve pratik kullanımıyla bebek yetiştirme sürecinde vazgeçilmez bir yardımcı olabiliyor. “Bebeğinizin her an yanında olun.” mottosuyla hareket eden BM1, sadece bir kamera olmanın ötesinde, akıllı bir yardımcı olarak işler görüyor. Bebek hareket algılama teknolojisi sayesinde, en ufak bir hareket bile gözden kaçmıyor. Ayrıca, ağlama algılama özelliğiyle ebeveynler farkında olmadan hemen harekete geçiyor; bebeğiniz beşikten çıkmaya çalıştığında alarm devreye giriyor.

KABLOSUZ VE GÜVENLİ TASARIM

Ebeveynler tehlikeli kablolarla uğraşmak istemez. BM1’in tamamen kablosuz tasarımı, evdeki meraklı miniklerin güvenliğini sağlıyor. Ayrıca, keskin kenarları bulunmayan yumuşak silikon yapısı sayesinde ebeveynler için iç huzuru sağlanıyor. Kompakt ve taşınabilir yapısı, misafirlikte, tatilde ya da günlük gezilerde kolayca taşınabilmesini sağlıyor.

BEBEK SAKİNLEŞTİRME TEKNOLOJİSİ

Gündüz veya gece fark etmeksizin, BM1’in üstün teknolojisi sayesinde bebekler Full HD kalitesinde izleniyor. Kayıt sırasında kırmızı ışık yanmadığından, uykuları da bölünmüyor. Karanlıkta bile net gece görüşü ile her zaman tetikte kalınabiliyor. Bebek ağladığında BM1 devreye girerek rahatlatıcı müzik çalarak onu sakinleştiriyor. Üstelik, BM1 sayesinde bebekten uzakta olsanız bile kamera üzerinden bebeğinizle konuşmak ve onu sakinleştirmek de mümkün olabiliyor. EZVIZ uygulaması üzerinden canlı yayını başlatmak için sadece “Hey Google” ya da “Alexa” denmesi yeterli. Hareket ve ses bildirimleri anında alınırken, her şey Full HD 1080p kalitesinde izlenebiliyor. Unutulmaz anlar, olan ilk sözcükler ve adımlar bu cihaz sayesinde güvenli bir şekilde kaydedilebiliyor.

ÖDÜLLÜ TASARIM ÖZELLİKLERİ

Gelişmiş yapay zekâ algoritmaları ve yüksek görüntü kalitesi ile EZVIZ, dünya genelinde önemli bir farklılık yaratıyor. Ev güvenliği ve video teknolojileri alanında kazandığı pek çok ödül, markanın başarısını gösteriyor. 2022 yılında Europan Product Design Award ile BM1, üstün tasarım ödülüne layık görüldü.