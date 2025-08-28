F-35 Krizi: 50 Dakika Mücadele

F-35 SAVAŞ UÇAĞI KAZASI

Alaska’daki Eielson Hava Kuvvetleri Üssü’nde bir F-35 savaş uçağı, iniş takımlarındaki arıza nedeniyle piste çakıldı. 200 milyon dolarlık jetin pilotu, düşmeden önce tam 50 dakika süreyle mühendislerle telefon konferansı yaparak sorunu çözmeye çalıştı. Kazada pilot, paraşütle güvenli bir şekilde yere inmeyi başardı. Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, uçağın spiraller çizerek piste düştüğü ve alevler içinde kaldığı görüldü.

HIDROLİK DONMASI NEDENİYLE KAZA

CNN’e ulaşan kaza raporuna göre, iniş takımlarındaki hidrolik hatlara buz girmesi, uçağın kontrolünün imkansız hale gelmesine yol açtı. Kalkış sonrası iniş takımlarını kapatamayan pilot, tekrar açma girişiminde bulunduğunda ise sistem kitlenerek sol tarafa dönük kaldı.

PİLOT MÜHENDİSLERLE İLETİŞİM KURDU

Pilot, üs çevresinde alçak uçuş yaptığı sırada beş Lockheed Martin mühendisiyle telekonferansa bağlandı. Yaklaşık bir saat süren görüşme süresince çeşitli denemeler gerçekleştirildi. Pilot, iki kez “dokun-bırak” inişiyle burun iniş takımını düzeltmeye çalıştı fakat bu girişimler başarısız oldu ve sistem tamamen kilitlendi. Jetin sensörleri uçağın yerde olduğunu algıladığı anda kontrol tamamen kayboldu. Pilot, hemen fırlatma koltuğunu kullanmak zorunda kaldı.

ÖNCEKİ BENZER VAKALAR

Hava Kuvvetleri’nin incelemeleri, burun ve sağ iniş takımının hidrolik sistemindeki sıvının üçte birinin sudan oluştuğunu ortaya koydu. Benzer bir “hidrolik donması” vakasının, kazadan dokuz gün sonra aynı üste tekrarlandığı, ancak o uçaktaki pilotun güvenli bir iniş yapabildiği bildirildi.