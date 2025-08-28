F-35 Krizinde Pilotun Zor Anları

ALASKA’DA F-35 UÇAĞI PİSTE ÇAKILDI

Alaska’daki Eielson Hava Kuvvetleri Üssü’nde, iniş takımlarındaki arıza sebebiyle bir F-35 savaş uçağı piste düştü. Yaklaşık 200 milyon dolarlık uçağın pilotu, havada 50 dakika boyunca mühendislerle telefon konferansı yaparak sorunu çözmeye çalıştı. Kaza sırasında pilot, paraşütle güvenli bir şekilde yere inmeyi başarıyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın spiral hareketlerle piste düştüğü ve alevler içinde kaldığı gözlemleniyor.

KAÇINILMAZ HİDROLİK DONMASI

CNN’in ulaştığı kaza raporuna göre, iniş takımlarındaki hidrolik hatlara giren buzul, uçağın kontrolünü imkansız hale getiriyor. Kalkış sonrası iniş takımlarını kapatamayan pilot, tekrar açmak istediğinde sistem kitleniyor ve uçağı sol tarafa doğru dönük kalıyor. Pilot, üs çevresinde alçak uçuş yaparken beş Lockheed Martin mühendisiyle telekonferansa bağlanıyor. Yaklaşık bir saat süren görüşmede farklı denemeler yapılıyor. Pilot, iki kez “dokun-bırak” inişiyle burun iniş takımını düzeltmeye çalışıyor ama bu girişimler sonuç vermiyor ve sistem tamamen kilitleniyor. Jetin sensörleri, uçağın yere düştüğünü algıladıktan sonra kontrol tamamen kayboluyor. Pilot, saniyeler içinde fırlatma koltuğunu kullanmak zorunda kalıyor.

BENZER OLAYLAR GEÇMİŞTE YAŞANDI

Hava Kuvvetleri’nin yaptığı incelemeler, burun ve sağ iniş takımının hidrolik sistemindeki sıvının üçte birinin sudan oluştuğunu ortaya çıkarıyor. Ayrıca, kazadan sadece dokuz gün sonra aynı üste benzer bir “hidrolik donması” vakasının tekrarlandığı ancak bu sefer o uçaktaki pilotun güvenli bir iniş yapabildiği ifade ediliyor.