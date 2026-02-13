F-35 Programında Radar Krizi Derinleşiyor

DÜNYA DÜZEYİNDEKİ ASKERİ PROJEDE ‘RADAR’ KRİZİ

Dünyanın en masraflı askeri programı olan F-35 projesinde önemli bir ‘radar’ sorunu ortaya çıktı. Yeni nesil uçakların planlanan gelişmiş radar sistemi olmadan üretim tesislerinden çıktığı ve ABD Hava Kuvvetleri envanterine bu haliyle katıldığı bilgisi alındı. Uçağın aerodinamik yapısının korunabilmesi amacıyla radarın yer alması gereken burun kısmına ‘balast’ olarak adlandırılan ek ağırlıklar yerleştirildi.

DÜŞMANI TESPİT ETME YETENEĞİ KAYBOLDU

130 milyon dolarlık bir savaş uçağı, bu durum nedeniyle düşmanı tespit etme özelliklerinden yoksun hale geldi. Uzmanlar, radarsız bir F-35’in sadece başka bir F-35’ten aldığı verilerle işlev gösterebileceğini, bu durumun da potansiyel çatışmalarda büyük tehlike arz ettiğini belirtiyor.

TASARIM DEĞİŞİKLİĞİ GÜNDEME GELDİ

Lockheed Martin şirketi, mevcut sorunun çözümü için gövde tasarımında değişiklik yapılmasını öneriyor. Ancak bu tasarım değişikliği, yeniden sertifikasyon süreçleri ve yüksek maliyetler gibi zorlukları beraberinde getiriyor.