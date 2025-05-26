F.K, 124 Yıl Hapisle İzmir’de Yakalandı

HÜKÜMLÜ YAKALANDI

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 124 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kasten tasarlayarak öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama ve basit yaralama suçlarından aranmakta olan F.K’nin Ödemiş’te saklandığını tespit etti.

BAŞARILI BASKIN

F.K, ekiplerin düzenlediği baskında yakalandı. Yapılan aramalarda bir tabanca, fişek, uyuşturucu haplar ve bir miktar para ele geçirildi. Jandarma, hükümlünün işlemlerini tamamladıktan sonra onu cezaevine teslim etti.