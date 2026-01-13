Fahreddin Kerim Gökay Takımı ABD’de Öne Çıktı

Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi öğrencilerinden kurulu FKGAL Havacılık Takımı, ABD’de düzenlenen SUAS 2025 yarışmasında dünya genelinde 6’ncı sırayı elde ederek, liseler arasında birinci olmayı başardı. Uluslararası başarı ile taçlandırıldı

24-26 Haziran 2025 tarihlerinde Maryland eyaletinde gerçekleşen SUAS yarışmasında, FKGAL Havacılık takımı, otonom hava aracı teknolojileri ve görev planlama algoritmaları gibi alanlardaki teknik becerileriyle jüri üyelerini etkiledi. Lise ekibi, üniversite takımlarıyla aynı şartlarda yarışarak mühendislik alanındaki yetkinliklerini ve operasyonel başarılarını sergiledi. Centilmenlik ödülü kazanarak öne çıktı

Aynı zamanda teknik performansı ve etik yaklaşımı ile de beğeni toplayan takım, jüri tarafından “Just Joe Sportsmanship Award” (Özel Centilmenlik Ödülü) ile onurlandırıldı.