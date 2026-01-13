Fahreddin Kerim Gökay Takımı ABD’de Öne Çıktı

fahreddin-kerim-gokay-takimi-abd-de-one-cikti

Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi öğrencilerinden kurulu FKGAL Havacılık Takımı, ABD’de düzenlenen SUAS 2025 yarışmasında dünya genelinde 6’ncı sırayı elde ederek, liseler arasında birinci olmayı başardı. Uluslararası başarı ile taçlandırıldı

24-26 Haziran 2025 tarihlerinde Maryland eyaletinde gerçekleşen SUAS yarışmasında, FKGAL Havacılık takımı, otonom hava aracı teknolojileri ve görev planlama algoritmaları gibi alanlardaki teknik becerileriyle jüri üyelerini etkiledi. Lise ekibi, üniversite takımlarıyla aynı şartlarda yarışarak mühendislik alanındaki yetkinliklerini ve operasyonel başarılarını sergiledi. Centilmenlik ödülü kazanarak öne çıktı

Aynı zamanda teknik performansı ve etik yaklaşımı ile de beğeni toplayan takım, jüri tarafından “Just Joe Sportsmanship Award” (Özel Centilmenlik Ödülü) ile onurlandırıldı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

AB Grönland Konusundaki Destek Vurgusunu Yeniledi

Avrupa Birliği Komisyonu, Grönland'a destek sunduğunu açıkladı ve ulusal güvenlik meselesinin başkalarının egemenliği ile tehlikeye atılamayacağını vurguladı.
Gündem

Rauf Denktaş Vefatının 14’üncü Yılında Anıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, vefatının 14. yılında Lefkoşa'da anıldı. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Denktaş'ın mücadelesini takdirle dile getirdi.
Gündem

CHP 38’inci Olağan Kurultayı Davası Ertelenmeye Devam Ediyor

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38'inci Olağan Kurultayıyla ilgili davanın duruşması, 23 Şubat 2026 tarihine ertelendi.
Gündem

Fenerbahçe: N’Golo Kante İçin Dubai’de Görüşmeler Yapıyor

Fenerbahçe, ara transfer döneminde orta sahasına Matteo Guendouzi’yi ekledikten sonra, yeni bir transfer için Dubai'de görüşmeler yapıyor. Yönetim ve sportif direktör orada.
Gündem

Galatasaray’da Kavukcu’dan Fofana İçin Milano Çıkarması

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, ara transfer dönemi için Milano'ya giderek kulübe yeni bir oyuncu katmayı amaçlıyor. İtalyan basını gelişmeyi duyurdu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.