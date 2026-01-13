Galatasaray’da Kavukcu’dan Fofana İçin Milano Çıkarması

galatasaray-da-kavukcu-dan-fofana-icin-milano-cikarmasi

Ara transfer döneminde hala takviye yapmayan Galatasaray’da, Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, önemli bir adım atmaya hazırlanıyor.

SARİ-KIRMIZILILAR YENİ TRANSFER İÇİN HAREKETE GEÇİYOR
Sarı-kırmızılı ekip, ocak ayında orta saha transferine öncelik verirken, Abdullah Kavukcu, Youssouf Fofana transferi için aceleyle Milano’ya gitmek üzere yola çıktı.

ABDULLAH KAVUKCU, MILAN’DA
Sky Sport’tan Valentina Mariani’nin aktardığı bilgilere göre, Abdullah Kavukcu, Youssouf Fofana ile görüşmeler yapmak amacıyla Milano’ya doğru hareket etti. Haberin saat 15:00 civarında yayımlandığı belirtilirken, Kavukcu’nun kısa bir süre içinde Milano’da olacağı ifade edildi.

MİLAN, FOFANA İÇİN 26 MİLYON EURO AYIRMIŞTI
Milan ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalayan 27 yaşındaki Fransız ön liberonun bu sezon 20 maça çıktığı ve toplamda 1365 dakika sahada bulunduğu, 1 gol ve 3 asistle de takımına katkı sağladığı kaydedildi. Ayrıca, Milan’ın Youssouf Fofana için 2024-25 sezonu başlangıcında Monaco’ya 26 milyon euro ödediği belirtildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Yunanistan’daki Hava Trafik Sistemi Krizi Gözler Önünde

Yunanistan hava sahasında, pilotların hava trafik kontrolüyle iletişim kurmasını engelleyen kaydedilen bir teknik arıza, Atina Uluslararası Havalimanı'ndaki eski iletişim altyapısını ortaya çıkardı.
Gündem

Trump’tan İran Protestolarına Destek Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki eylemcilerle ilgili olarak, protestoları sürdürmelerini ve resmi kurumları ele geçirmelerini teşvik eden bir açıklama yaptı. Yardımın geleceğini belirtti.
Gündem

Citi Altın Ve Gümüşte Fiyat Hedeflerini Yeniledi

Altın fiyatlarının tarihi zirvelere ulaşmasının ardından, Citi 0-3 aylık hedeflerini ons başına altın için 5 bin dolara, gümüş için ise 100 dolara revize etti.
Gündem

AB Grönland Konusundaki Destek Vurgusunu Yeniledi

Avrupa Birliği Komisyonu, Grönland'a destek sunduğunu açıkladı ve ulusal güvenlik meselesinin başkalarının egemenliği ile tehlikeye atılamayacağını vurguladı.
Gündem

Rauf Denktaş Vefatının 14’üncü Yılında Anıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, vefatının 14. yılında Lefkoşa'da anıldı. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Denktaş'ın mücadelesini takdirle dile getirdi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.