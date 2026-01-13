Galatasaray’da Kavukcu’dan Fofana İçin Milano Çıkarması

Ara transfer döneminde hala takviye yapmayan Galatasaray’da, Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, önemli bir adım atmaya hazırlanıyor.

SARİ-KIRMIZILILAR YENİ TRANSFER İÇİN HAREKETE GEÇİYOR

Sarı-kırmızılı ekip, ocak ayında orta saha transferine öncelik verirken, Abdullah Kavukcu, Youssouf Fofana transferi için aceleyle Milano’ya gitmek üzere yola çıktı.

ABDULLAH KAVUKCU, MILAN’DA

Sky Sport’tan Valentina Mariani’nin aktardığı bilgilere göre, Abdullah Kavukcu, Youssouf Fofana ile görüşmeler yapmak amacıyla Milano’ya doğru hareket etti. Haberin saat 15:00 civarında yayımlandığı belirtilirken, Kavukcu’nun kısa bir süre içinde Milano’da olacağı ifade edildi.

MİLAN, FOFANA İÇİN 26 MİLYON EURO AYIRMIŞTI

Milan ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalayan 27 yaşındaki Fransız ön liberonun bu sezon 20 maça çıktığı ve toplamda 1365 dakika sahada bulunduğu, 1 gol ve 3 asistle de takımına katkı sağladığı kaydedildi. Ayrıca, Milan’ın Youssouf Fofana için 2024-25 sezonu başlangıcında Monaco’ya 26 milyon euro ödediği belirtildi.