Fahrettin Altun’dan 28 Şubat Mesajı

28 ŞUBAT DARBESİNE YOL AÇAN SÜREÇ VE SONUÇLARI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, 28 Şubat darbesinin 28. yıl dönümünü anarak şunları söyledi: “İttifak netti. Olympos dağının çocukları ile Hira dağının evlatları… ’28 Şubat bin yıl sürecek’ diyorlardı. Öyle olmadı.” Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” sözleriyle milletinin desteğiyle yola çıktığını, kayıt dışı siyasetin son bulacağını ve her türlü vesayetin yok olacağını belirtti. “Elhamdülillah… Öyle de oldu. Direndi, mücadele etti.”

28 ŞUBAT’IN KALINTILARINA SON VERİLDİ

Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın desteğiyle 28 Şubat’ın kalıntılarına son verildiğini ve darbecilerden hesap sorulmasına olanak tanındığını vurguladı. Cuntacıların açtığı yaraların sarıldığını ve yasakçı zihniyete karşı güçlü bir duruş sergilendiğini ifade etti. Bu sürecin Türkiye’nin demokrasisi ve özgürlükleri için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

TÜRKİYE YÜZYILI YÜRÜYÜŞÜMÜZ DEVAM EDİYOR

Altun, Anadolu’nun şahlanışından rahatsız olan rantçı sermaye gruplarını ve millete pranga vurmak için çalışan psikolojik harekat merkezlerini deşifre ettiklerini söyledi. Ayrıca, vesayetçilerden önce askeri botları giyerek alanları provoke edenleri, bindirilmiş kıtaları ve sadece kuklaları değil, kuklacıları ifşa ederek kirli planlarını bozduklarını kaydetti. “Türkiye Yüzyılı’nın meşalesini yaktı.” diyen Altun, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da dediği gibi, kalbi ülkesinin istiklali ve istikbali için çarpan gençlerimizle Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzü kesintisiz sürdüreceğiz, Cumhuriyetimizin ikinci asrına damgamızı vuracağız.” ifadelerini kullandı. Altun, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yer aldığı bir video da paylaştı.