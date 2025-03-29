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Fahrettin Altun’dan CHP’ye Boykot Eleştirisi

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MEDYA BOYKOTUNA TEPKİ

Fahrettin Altun, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı’nın açık hava toplantısında medya kuruluşları ve yerli firmalara yönelik yaptığı boykot çağrılarını sert bir dille eleştirdi. Altun, bu çağrıların ideolojik saplantıları yansıttığını ve siyasal acziyetin bir göstergesi olduğunu belirtti.

YERLİ VE MİLLİ MEDYAYA SAVUNMA

Altun, yerli ve milli medya kuruluşlarının binlerce emekçi ile faaliyet gösterdiğini ve bu kuruluşlara yapılan eleştirilerin haksız olduğunu ifade etti. “Batılı medya kuruluşlarına ilgi dilenciliği yapıp ülkesini şikayet eden CHP Genel Başkanı, yerli medya kuruluşlarına kin kusuyor,” diye konuştu.

SİYASETİN TEMELİ BİRLEŞTİRME

Altun, siyaset anlayışının toplumu kutuplaştırmak yerine birleştirici olması gerektiğini vurguladı. “Sayın Cumhurbaşkanımızın her daim ifade ettiği gibi, siyaset ayrıştırma değil, birleştirme sanatıdır. Mübarek Ramazan Bayramı arifesinde bu esası bir kez daha hatırlatmak isteriz,” dedi.

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