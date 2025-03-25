Fahrettin Altun’dan Özgür Özel’e Tepki

FAHRETTİN ALTUN’DAN CHP’YE DERİN TEPKİ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in sosyal medyada yaptığı paylaşıma yanıt verdi. Altun, “Ana muhalefet genel başkanının birkaç gündür yaptığı, yerli ve milli markaları hedef alan sözde ‘boykot’ çağrıları, ülkemizin huzur ortamını bozmaya, toplumsal kutuplaşma ve gerilim yaratmaya yönelik başarısız siyaset mühendisliği girişimlerinden biridir” dedi. Ayrıca, bu intikam girişiminin toplumda ciddiye alınmadığını belirterek, “İnsanlarımız bu takıntılı düşmanlığa prim vermemektedir” ifadesini kullandı.

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Altun, CHP’nin Türkiye sosyolojisini anlayamadığını dile getirerek, “Ülkemizde ayrımcılığı ve faşizmi körükleme amacına ulaşamadan bir kez daha başarısız bir performans ortaya koymuştur” diye ekledi. Ayrıca, “Bizi görmüyorlar” şeklindeki söylemlerle devletin TRT gibi önemli kurumlarına ve yerli medya kuruluşlarına saldıranların, muhalif medyaya yönelik eleştiride bulunmadıkları ifade edildi. Altun, CHP’ye bazı önerilerde bulunarak, “Önce kendi evinizin önünü temizleyin. Önce kendi içinizdeki faşist ve ötekileştirici anlayışla yüzleşip bu ayrımcılığı bırakın” diye belirtti.