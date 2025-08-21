Faiz İndirimleri Mi, Getiriler Mi?

ENFLASYON RAPORU TOPLANTISI VE BEKLENTİLER

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın gerçekleştirdiği Enflasyon Raporu toplantısı, sadece hedefleri değil, piyasaların önümüzdeki dönem beklentilerini de etkiliyor. Faiz indirimleri ile birlikte yatırımcıların daha dengeli bir portföy seçimi yapabileceğini belirten Slayz Kurucu Ortağı Caner Gemici, piyasalara dair değerlendirmelerini aktardı. Caner Gemici, “TCMB, 2025 ve 2026 enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize ederek, enflasyona karşı sıkı duruşun korunacağı mesajını net bir şekilde verdi. Bu, kısmen piyasanın faiz indirimi beklentilerini törpüleyebilecek bir sinyal.” dedi.

FAİZ İNDİRİMLERİ VE YATIRIM STRATEJİLERİ

Enflasyondaki düşüş eğiliminin devam etmesi hâlinde faiz indirimlerinin sürmesi ile ilgili olarak, faiz indirimleri yatırımcıların portföy tercihlerinde önemli değişimler yaratabilir. Politika faizi her düştüğünde, mevduat ve para piyasası fonları gibi risksiz araçların cazibesi azalırken, hisse senedi gibi riskli varlıklara yönelim daha da güçleniyor. Son faiz indiriminin ardından meydana gelen gelişmeler bunun somut bir örneği olurken, BIST 100 aylık bazda reel olarak en iyi getiri sağlayan yatırım araçlarından biri haline geldi. Jeopolitik gelişmelerin de katkısıyla Borsa İstanbul önemli bir yükseliş kaydetti.

YABANCI YATIRIMCI ETKİSİ

Son haftalarda hızlanan yabancı yatırımcı alımları, borsa yükselişinin sadece iç dinamiklerle değil, dışarıdan gelen fon akışıyla da desteklendiğini gösteriyor. Ancak, yatırımcıların sorduğu kritik sorular şunlar: “Faiz indirimleri devam eder mi ve borsa bundan nasıl etkilenir?” Bu sorunun cevabı ise TCMB’nin enflasyonu kontrol etme kararlılığına bağlı. Banka, enflasyonu dizginlemeye devam ettikçe pozitif reel faiz politikasını sürdüreceğini belirtiyor.

DENGELİ PORTFÖY YÖNETİMİ GEREKEN BİR DURUMDUR

Bu nedenle, gelecek dönemde portföy yönetimi iki yönlü bir strateji gerektiriyor. Bir yandan faiz indirimleriyle risk iştahı artacak ve hisse senetlerine olan talep yükselecek. Diğer yandan ise, pozitif reel faiz politikası risksiz getirilerin cazibesini devam ettirecek. Bu durum, yatırımcıyı “ya hep ya hiç” yaklaşımından uzaklaştırarak dengeli bir dağılım yapmaya yönlendirecek. Sonuç olarak, TCMB’nin mesajlarını analiz ederken sadece indirim ya da artırım ihtimallerine odaklanmamak gerekiyor. Asıl önemli nokta, faiz politikalarının portföylerdeki risk-getiri dengesini nasıl şekillendireceğini izlemekte. Önümüzdeki dönemde borsa yatırım fırsatları sunabilir; fakat risksiz limanları tamamen terk etmemek, piyasalardaki dalgalı durumu unutmamak açısından kritik bir öneme sahip.