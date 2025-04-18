Faiz Oranı Yükseldi, TL Kazanç Arttı!

DÜN AÇIKLANAN FAİZ KARARIYLA YENİ ORANLAR BELİRLENDİ

Dün, merakla beklenen faiz kararı doğrultusunda TCMB, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 46 olarak belirledi. Bunun yanı sıra, faiz koridorundaki düzenlemelerle gecelik borç verme faiz oranı yüzde 46’dan 49’a, gecelik vadede borçlanma faiz oranı ise yüzde 41’den 44,5’e yükseldi. Ekonomistler, bu adımı “TL açısından destekleyici bir gelişme” şeklinde değerlendiriyor.

BANKALAR FAİZ ORANLARINI REVİZE ETTİ

Merkez Bankası’nın sıkı para politikası sinyalinin arkasından bankalar, vadeli TL mevduat hesapları için sundukları faiz oranlarını güncelledi. Piyasalardaki mevcut duruma göre, vadeli mevduat faiz oranlarının yüzde 49’a kadar yükseldiği gözlemleniyor. En düşük faiz oranı ise yüzde 35,50 seviyelerinde kalıyor. TL mevduatların sunduğu yüksek getiriden kaynaklanan ilgi, yatırımcıların bu fırsatı değerlendirmek için harekete geçmesini sağlıyor.

1 MİLYON TL VE 500 BİN TL’NİN GETİRİLERİ HESAPLANDI

Güncel faiz oranlarıyla bankalarda bir milyon TL ve 500 bin TL’nin aylık (genellikle 32 günlük) getirisi merak ediliyor. İşte banka banka rakamlarla son durum: