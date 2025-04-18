Faizler Değişti! Kredi Düşünenlere Dikkat!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 350 baz puanlık artışla politika faizini yüzde 46 seviyesine çıkarması, kredi almak isteyen vatandaşların bankaların sunmuş olduğu kredi faiz oranlarına yönelmesine sebep oldu. Uzmanlara göre, bu artış kısa vadede kredi faizlerini anlamlı bir şekilde etkilemeyecek.

KREDİ HACMİ ARTARAK İLERLİYOR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verileri, 11 Nisan haftasında toplam tüketici kredi hacminin 20 milyar 591 milyon TL artarak 2 trilyon 206 milyar 904 milyon TL’ye ulaştığını gösteriyor.

– İhtiyaç kredisi: 1 trilyon 590 milyar 102 milyon TL

– Konut kredisi: 551 milyar 721 milyon TL

– Taşıt kredisi: 65 milyar 81 milyon TL

EN DÜŞÜK FAİZLİ İHTİYAÇ KREDİSİ

QNB Finansbank, ihtiyaç kredilerinde sunduğu yüzde 3,84 faiz oranı ile güncel olarak en düşük oranı sağlayan banka konumunda.

📌 Tutar: 100.000 TL

📌 Vade: 12 Ay

📌 Faiz Oranı: yüzde 3,84

📌 Aylık Taksit: 11.227 TL

📌 Toplam Geri Ödeme: 136.326 TL

EN DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ

Devlet bankaları olan Ziraat ve Halkbank, uzun vadeli konut kredilerinde avantaj sağlıyor.

📌 Tutar: 1.000.000 TL

📌 Vade: 120 Ay (10 Yıl)

📌 Faiz Oranı: yüzde 2,59

📌 Aylık Taksit: 27.162 TL

📌 Toplam Geri Ödeme: 3.286.124 TL