Faizsiz Kredi Alacaklar İçin Uyarılar

Son günlerde Merkez Bankası’nın faiz indirimleriyle birlikte, bankalar düşük ve sıfır faizli kredi kampanyalarına yoğunluk vermeye başladı. Mart ayı itibarıyla bazı bankalar, 6 aya kadar vade ile 60 bin TL’ye kadar faizsiz kredi sunduklarını duyurdu.

FAİZSİZ KREDİLERİN KAZANDIRDIĞI YENİ MÜŞTERİLER

Bu tür kredi kampanyaları, genellikle yeni müşteri kazanma amacı taşıyor ve hali hazırda mevcut olan müşterilere sunulmuyor. Ancak, bazı bankalar ek ücretler almak suretiyle faizsiz kredinin sağladığı avantajları azaltabiliyor.

FAİZSİZ KREDİLERİN ARTIŞ NEDENİ

Ekonomist Ahmet Kurtuluş, faizsiz kredi kampanyalarının artış nedenini şu sözlerle ifade ediyor: “Bankalar, müşteri portföylerini genişletmek ve kredi hacimlerini artırmak için belirli dönemlerde bu tür kampanyalar düzenliyor. Yeni müşteri kazanmak için cazip görünen sıfır faizli krediler, aslında uzun vadeli bir pazarlama stratejisinin parçası.” Bu krediler, kredi almayı daha önce tercih etmeyen müşteri kitlelerini sisteme dahil ederek, ileride daha yüksek faizli krediler almalarını sağlamak amacı taşıyor.

SIRADA GİZLİ MALİYETLER VAR MI?

Sıfır faizli kredi, görünüşte cazip olsa da bazı bankalar gizli maliyetler sunabiliyor. Örneğin; sigorta masrafı olarak hayat sigortası veya benzeri ek sigortalar talep edilebiliyor. Ayrıca, faiz alınmamasına rağmen dosya ücreti adı altında ek ödemeler ortaya çıkabiliyor. Bilhassa düşük vade süreleri nedeniyle aylık taksitler, kredi alanlar için yüksek olabilir. Kurtuluş, “Bu tür kampanyalardan faydalanmak isteyenlerin, tüm detayları inceleyerek hareket etmesi gerektiğini” belirtiyor.

KREDİ LİMİTLERİ ARTTIRILACAK MI?

2025 yılı hedefleri doğrultusunda, bankaların faizsiz kredi kampanyalarına devam etmesi bekleniyor. Ancak bu kampanyalar yılın belirli dönemlerinde yoğunlaşabiliyor. Özellikle Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayları, bankaların çeyrek hedeflerini gerçekleştirme çabalarında daha aktif olduğu dönemler olarak gözüküyor. Kurtuluş, “İkinci çeyrekte (Nisan-Haziran) bu tarz kampanyaların azalmasını, yılın ilerleyen dönemlerinde ise yeniden artmasını bekliyoruz” diye belirtiyor.

BANKALARDAN KREDİ VERMENİN ARTAN İHTİYACI

Faiz oranlarının azalmasıyla bankaların kredi verme isteği de yavaş yavaş artıyor. Merkez Bankası’nın faiz indirim kararlarının ardından bankacılık sektöründe bir hareketlilik meydana geldi. Şubat ayı enflasyon verileri, piyasalara olumlu bir yansıma sağlarken, Mart ayı enflasyonu da oldukça kritik bir göstergeler arasında yer alıyor. Kurtuluş, “Mart ayının enflasyon verileri, bankaların kredi faizlerini daha da indirip indiremeyeceğini belirleyecek” ifadelerini kullanıyor.

FAİZSİZ KREDİ ALACAKLAR İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Hangi bankaların faizsiz kredi sunduğunu araştırmalısınız. Ekstra maliyetlerin (sigorta, dosya ücreti) olup olmadığını kontrol edin. Kampanyaların hangi müşteri gruplarına yönelik olduğunu öğrenin ve ödeme planını inceleyerek aylık taksitlerin bütçenize uygun olup olmadığını değerlendirmeyi unutmayın.