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Fal ve Astroloji Gelirleri Denetim Altında

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DENETİMLERİN SIKILAŞTIRILMASI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, son zamanlarda artan fal, astroloji, medyumluk, yıldız haritası gibi hizmetlerden elde edilen gelirlerin beyan edilmemesi nedeniyle denetimlerini sıkılaştırıyor. Bakan Mehmet Şimşek, bu tür serbest meslek faaliyetlerinden elde edilen kazançların vergilendirilmesi için mükelleflere 2 Nisan’a kadar süre verdi.

KAYIT DIŞI HASILATIN ORTAYA ÇIKMASI

Bakanlık ekipleri, 2021, 2022 ve 2023 yıllarına dair yaptıkları incelemelerde 1034 mükellefi riskli olarak belirledi. Yapılan ilk değerlendirmelere göre fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk, hacamat-sülük tedavisi, numeroloji ve reiki gibi alanlarda toplam 1,8 milyar liralık kayıt dışı hasılat tespit edildi. Bakan Şimşek, 2024 yılı gelirlerine yönelik çalışmaların da devam ettiğini açıkladı.

BİLDİRİM İÇİN DAVET

Bakan Şimşek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Serbest meslek faaliyeti kapsamında kayıt dışı kalan hizmet kazançlarının vergilendirilmesine yönelik çalışmalarımız yoğunlaşıyor. Mükelleflerimizi 2 Nisan’a kadar kazançlarını beyan etmeye davet ediyoruz” dedi. Şimşek, izaha davete uyum gösteren ve yükümlülüklerini yerine getiren mükelleflerin ağır cezalarla karşılaşmayacağının altını çizdi.

KAPSAMLI DENETİM VE HEDEFLER

Hazine ve Maliye Bakanlığı, büyü, meditasyon, vefk gibi alışılmadık alanlarda hizmet sunanları da denetiliyor. Hedef, bu hizmetlerden elde edilen gelirlerin ekonomiye kazandırılması ve vergi adaletinin sağlanması. Bakanlık, kayıt dışı ekonomi ile mücadele amacıyla bu tür faaliyetleri yakından takip etmeye devam edecek.

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