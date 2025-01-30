Falezlerde Sır Ölüm: Yaralı Genç Kızın Sessizliği

OLAYIN BAŞLANGICI

Antalya’da dün akşam saat 20.30 civarında, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan Y.Z., falezlerden düştüğünü belirterek yardım talep etti. İhbar üzerine Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi Tevfik Işık Caddesi’ndeki falezlere hızla ulaşan deniz polisi, Y.Z.’nin düştüğü yeri tespit edip, genç kızı bota aldı. Y.Z., sonrasında Yat Limanı’na getirildi ve vücudunda kırıklar tespit edilerek ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

AİLESİ HABER ALIYOR

Dün saat 21.00 civarında, baba Aydın Karabulut’u arayan Hüseyin Boran Karabulut’un arkadaşı Efe Ç., “Hüseyin’den haberiniz var mı? Arkadaşı Y.Z. ile birlikte gittikleri falezlerden düşmüş” şeklinde bilgi verdi. Bu konuşmanın ardından Aydın ve Gülay Karabulut çifti, polis merkezine giderek durumu bildirip çocuklarını aramak için falezlere doğru yola çıktı. Hüseyin Boran’ı defalarca telefondan arayan babası, falezlerden inerek oğlunu bulmaya çalıştı fakat bu çabası sonuç vermedi.

SONUÇ VE GELİŞMELER

Olayın ardından, Y.Z.’nın düştüğü yerin yakınında, 5 metre uzaklıkta bulunması dikkat çekti. Olayın detayları ve Y.Z.’nin sağlık durumu hakkında daha fazla bilgi almak için yetkililerle iletişim halinde kalındı.