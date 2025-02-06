Fantastik Dörtlü Filminden İlk Fragman Geldi

FİLMİN TANITIM ETKİNLİĞİ

Marvel Studios’un yeni filmi “Fantastik Dörtlü: İlk Adımlar”ın ilk fragmanı ve afişi, başrol oyuncuları Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn ve Ebon Moss-Bachrach tarafından tanıtıldı. 25 Temmuz 2025’te sinema salonlarında izleyici ile buluşacak olan film için özel bir etkinlik, ABD Uzay ve Roket Merkezi’nde (Space Camp®) gerçekleştirildi. Fragman tanıtımı, Satürn 5 roketinin arka planında, etkileyici bir atmosferde, canlı bir izleyici kitlesi ve ana oyuncuların katılımıyla yapıldı. Dünyanın dört bir yanından hayranlar, Marvel’ın canlı yayını aracılığıyla bu önemli anı takip etme fırsatı buldu.

HAYRANLARLA BULUŞMA

“Marvel’ın İlk Ailesi” olarak bilinen Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn ve Ebon Moss-Bachrach, National Geographic Tiyatrosu önünde hayranlarla bir araya gelerek geri sayımı başlattı ve fragmanı tanıttı. Etkinlik, yıldızlarla gerçekleştirilen özel bir soru-cevap oturumu ile devam etti. 1960’lardan esinlenen retro-fütüristik bir acaba, “Fantastik Dörtlü: İlk Adımlar” Marvel’ın İlk Ailesi’ni—Reed Richards (Pedro Pascal), Sue Storm (Vanessa Kirby), Johnny Storm (Joseph Quinn) ve Ben Grimm (Ebon Moss-Bachrach)—seyircilere tanıtıyor.

KAHRAK TLİ GÖREVLERİ

Kahraman kimlikleriyle aile bağlarını dengelemeye çalışan ekip, Galactus (Ralph Ineson) adlı açgözlü bir uzaylı ve onun gizemli habercisi Gümüş Sörçü (Julia Garner) ile yüzleşiyor. Galactus’un dünyayı ve içerisindeki herkesi yok etme planı zaten oldukça korkutucu, ancak durum aniden çok daha kişisel bir hale geliyor. Aksiyon ve macera dolu filmde ayrıca Paul Walter Hauser, John Malkovich, Natasha Lyonne ve Sarah Niles gibi oyuncular da rol alıyor. Matt Shakman tarafından yönetilen bu yapımın yapımcılığını Kevin Feige, yürütücü yapımcılığını ise Louis D’Esposito, Grant Curtis ve Tim Lewis üstleniyor.