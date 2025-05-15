“Farioli’nin Çöküşü, Sergen’in Gündemini Patlattı!”

HOLLANDADA DRAMATİK FİNİŞ

Hollanda Eredivisie, tarihin en dikkat çekici sonlarına tanıklık ediyor. Francesco Farioli yönetimindeki Ajax, ligin sona ermesine sadece bir hafta kalmışken, PSV’nin 9 puan önünde lider konumdayken bu avantajını kaybetti. Son dört haftada 10 puan kaybeden Amsterdam ekibi, adeta dibe vururken, PSV ise mucizevi bir şampiyonluk hikayesi yazıyor. Bu baş döndürücü çöküş, Farioli’yi eleştiri oklarının hedefi haline getirirken, Türkiye’de Sergen Yalçın’ın geçmişteki “Dünya komedisi” açıklamaları yeniden sosyal medyada gündem oldu. İşte Ajax’ın kabus gibi sona eren sezonu ve Yalçın’ın dikkat çeken ifadelerinin detayları!

AJAX’IN DÖRT HAFTALIK KABUSU

Sezonun büyük bir kısmında Eredivisie’yi domine eden Ajax, mart sonunda PSV’yi deplasmanda 2-0 yenerek puan farkını 9’a çıkardı. Ancak, son dört haftada her şey tersine dönmeye başladı. Ajax, bu süreçte 10 puan kaybedip liderliği PSV’ye kaptırdı. Son olarak Groningen deplasmanında 90+9’da yediği golle 2-2 beraberlik elde eden Ajax, taraftarlarını şoke etti. PSV ise aynı dönemde elde ettiği 4-1’lik galibiyetlerle farkı kapattı ve son haftaya lider olarak girdi.

FARIOLİ HEDEF TAHTASINDA

Farioli, sezon başlangıcında Nice’ten Ajax’a geldiğinde büyük umutlar doğmuştu. İtalyan hoca, küme düşme tehlikesi yaşayan Ajax’ı yeniden zirveye taşımış, PSV ve Feyenoord’u yenerek taraftarların sevgisini kazanmıştı. Ancak son haftalardaki düşüş, Farioli’yi eleştiri bombardımanına hedef haline getirdi. “Farioli, tarihi bir avantajı kaybetmenin eşiğinde,” şeklindeki ifadeler, genç hocanın üzerindeki baskıyı gözler önüne seriyor.

SERGİÇ YALÇIN’IN “DÜNYA KOMEDİSİ” ÇIKIŞI

Bu dramatik çöküş, Türkiye’de Sergen Yalçın’ın Farioli hakkındaki sözlerini yeniden hatırlattı. Yalçın, KAFA Sports YouTube kanalında yaptığı açıklamalarda, “Ben, Farioli’nin nasıl Ajax’a gittiğine inanamıyorum. Adam analizci, teknik direktör falan değil. Alanyaspor’a Cenk onu yardımcı olarak getirdi, oradan antrenör oldu. Üç tane pas yapınca ‘Büyük hoca’ dediler. Nice’e gitti, oradan Ajax’a. Dünya komedisi!” ifadelerini kullandı. Bu sözler, Farioli’nin yaşadığı düşüşle birleşince sosyal medyada hızla yayıldı.