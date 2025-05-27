Faruk Fatih Özer’e Hapis Cezası İstendi

FARUK FATİH ÖZER’İN YAKALANMASI VE İDDİANAME

Thodex olarak bilinen kripto para borsasının kurucusu Faruk Fatih Özer, 30 Ağustos 2022 tarihinde Arnavutluk’un Elbasan kentinde dolandırıcılık iddialarıyla yakalanarak Türkiye’ye teslim edildi. Tutuklanan Özer hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir iddianame hazırlandı. İddianamede, Özer’in Arnavutluk’taki yakalanma süreci ve Türkiye’ye teslim edilmesiyle ilgili detaylar paylaşıldı. Arnavutluk’ta yapılan operasyonda, Özer’in üzerinde Adrian Popescu adına düzenlenmiş ve fotoğrafının bulunduğu sahte bir kimlik kartı ve sürücü belgeleri ele geçirildi.

TEKNİK İNCELEME VE BİLİRKİŞİ RAPORU

İddianamede ayrıca, Arnavutluk adli makamlarının talimatıyla belgelerde teknik olarak bir inceleme başlatıldığı belirtildi. Tiran Bilimsel Polis Enstitüsü tarafından hazırlanan 22 Şubat 2023 tarihli bilirkişi raporunda, ele geçirilen kimlik kartı ile sürücü belgesinin sahte olduğu tespit edildiği ifade edildi. Arnavutluk Ceza Kanunu’na göre, ‘Resmi belgede sahtecilik’ suçlarında Elbasan Asliye Ceza Mahkemesi Savcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın, 29 Eylül 2023 tarihinde Arnavutluk Adalet Bakanlığı tarafından Türkiye’ye devredildiği yer aldı.

ÖZER’İN SAVUNMASI VE SUÇLAMALAR

İddianamede Faruk Fatih Özer’in savunmasına da yer verildi. Özer, “Ben Arnavutluk ülkesinde kaçak olarak bulunduğum sürede bana kaldığım adresi temin eden kişiler benim adıma belge düzenlemiş olabilirler. Bana sormuş olduğunuz Adrian Popescu adına düzenlenmiş, üzerinde benim fotoğrafım olan Romen kimlik kartı ve Romen sürücü ehliyetini hiç görmedim” dedi. Ayrıca Özer, yakalandığında ilgili birimlerin kendisine kimlik kartı hakkında bilgi verdiğinde haberinin olduğunu vurguladı. Atılı suçlamaları kabul etmediğini de belirtti.

HAPİS CEZASI TALEBİ

Sanığın, Arnavutluk’ta sahte kimlik ve sürücü belgesi kullanarak suç işlediği kabul edildiği için, ‘Resmi belgede sahtecilik’ suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. İddianame, Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ve sanığın önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

THODEX DAVASI VE CEZALAR

Thodex borsasının kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 7 Eylül 2023’te verilen kararda, ‘Örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak’, ‘Nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘Mal varlığı değerlerini aklama’ suçlarından toplam 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezası istendi. Ayrıca, ‘Bilişim sistemleri kullanarak dolandırıcılık’ suçundan da 6 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası ve 135 milyon lira adli para cezası verildi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ise kararı bozarak dosyayı yeniden mahkemeye gönderdi.