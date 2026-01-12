Fasulyenin Gazını Patates Nasıl Yok Ediyor

Birçok ev hanımı ve profesyonel şef, fasulyenin sindirimi zorlaştıran özelliğini hafifletmek amacıyla değişik baharatlar kullanma yoluna gidiyor. Ancak bu gaz sorununu gerçekten ortadan kaldıran etken baharatlar değil, patatesin nişastalı yapısı oluyor. Pişirme sürecinde fasulyelerin saldığı ve gaz yapıcı etki yaratan oligosakkaritleri emen patates, yemeği adeta bir şifa kaynağına dönüştürüyor.

ADIM ADIM GAZSIZ KURU FASULYE TARİFİ

Kuru fasulye tükettikten sonra mide rahatsızlığı yaşamamak istiyorsanız, bu adımları kesinlikle uygulamalısınız…

PATATESİ HAZIRLAYIN: Orta boy bir patatesi temizleyin ve dörde keserek hazırlayın.