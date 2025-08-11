Fatih Altaylı’ya yeni bir soruşturma açıldı

GAZETECI FATIH ALTAYLI HAKKINDA YENI SORUSTURMA

Gazeteci Fatih Altaylı, Türk Ceza Kanunu’nun 207. Maddesi kapsamında “yanıltıcı bilgiyi yaydığı” iddiasıyla, bir yıldan üç yıla kadar hapis istemiyle soruşturmaya maruz kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “tehdit ettiği” iddiaları nedeniyle 21 Haziran’dan bu yana tutuklu bulunan Altaylı hakkında yeni bir soruşturma açıldı. Gazeteci İsmail Saymaz, 5 Ağustos tarihli yayını nedeniyle Fatih Altaylı’nın YouTube kanalı hakkında erişim engeli getirildiğini ve aynı tarihte bir soruşturma daha başlatıldığını ifade etti. Saymaz, bu soruşturmanın “yanıltıcı bilgiyi yaydığı iddiası ve bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası istemiyle” gerçekleştirildiğini bildirdi.

FATIH ALTAYLI’NIN MEKTUPLARI

22 Haziran tarihinden bu yana cezaevinde bulunan Fatih Altaylı, haftada her gün YouTube kanalı aracılığıyla okunması için mektuplar gönderiyor. Altaylı, cezaevindeki durumunu aktarırken ve gündemdeki olayları değerlendiriyor. 5 Ağustos tarihinde kaleme aldığı mektubunda; çözüm süreci, komisyon çalışmaları ve e-devlet skandalı gibi pek çok konuyu gündeme getirdi. Altaylı, mektubunda ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin PKK lideri Abdullah Öcalan’a Cahit Sıtkı Tarancı’nın bir şiirini yolladığını iddia etti.