Fatih Erbakan Üç Partiyi Belirtti! İttifak Sinyali Geldi

GENEL BAŞKANIN AÇIKLAMALARI

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin genel merkezinde gerçekleştirilen İl Başkanları Toplantısı öncesi gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı adayı olduğunu yineleyen Erbakan, yaklaşan seçimlerde ittifak yapabilecekleri partileri tek tek belirtti.

KAPILARIMIZ HERKESE AÇIK

AK Parti içindeki küskün milli görüşçülerle ilgili soruyu yanıtlayan Fatih Erbakan, “Bize gelmek isteyen herkese kapımız açık” şeklinde konuştu. Partisinin büyüme potansiyelinin yüksek olduğuna vurgu yaparak, “Türkiye’nin en hızlı büyüyen partisiyiz. Üye sayısı ve oy oranı bakımından bu ortada. Türkiye’nin en büyük üçüncü partisiyiz. Bu nedenle büyüme potansiyeli her zaman var. Hedefimiz bu yıl sonunda 1 milyon üyeye ulaşmak.” ifadelerini kullandı.

YENİ BİR İTTİFAK MÜMKÜN DEĞİL

Erbakan, Cumhurbaşkanı adaylığını ilan ettiklerini belirterek, “Cumhur İttifakı ile tekrardan bir birlikteliğin artık mümkün olmadığını net bir şekilde ifade ediyoruz” dedi. YRP’nin üye sayısının mevcut durumu hakkında bilgi veren Erbakan, “Baraj problemimizin olmadığını görüyoruz. Biz 520 bin üye ile yüzde 7 oy oranına ulaşmıştık yerel seçimde. Bugün 650 bin üye ile daha da yukarıda olduğumuzu düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

İTTİFAK YAPMA POTANSİYELİ

Seçimlere daha güçlü girmek ve sinerji oluşturmak için milletvekili seçimlerinde ittifak içinde olma ihtimallerinin olduğunu belirten Fatih Erbakan, “Bunun içinde Gelecek Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi olabilir. Bu partilerle ittifak kurma ihtimalimiz olabilir. Ama bu konuda şu ana kadar herhangi bir görüşme veya adımımız olmadı. İttifak olmasa da barajı aşma problemimiz yok” dedi.