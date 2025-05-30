Fatih Karagümrük, Bandırmaspor’u Geçti

Karşılaşmanın ayrıntıları, 1. Lig’de Süper Lig’e yükselecek son takımın belirleneceği kritik finalde ortaya çıktı. Fatih Karagümrük ile Bandırmaspor, Yeni Sakarya Atatürk Stadı’nda karşı karşıya geldi. Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde gerçekleşen bu önemli mücadele öncesinde, hem İstanbul’dan hem de Balıkesir’den gelen taraftarlar, tezahüratlarıyla tribünleri doldurdu. Maçın başlamasıyla birlikte tribünlerdeki coşku, final atmosferini erken saatlerden itibaren hissettirdi.

KARAGÜMRÜK’ÜN FİNALE YÜKSELMESİ

Normal sezonu 66 puanla üçüncü sırada tamamlayan Karagümrük, doğrudan finale çıkarak rakibini beklemeye başladı. Son hafta Iğdır FK karşısında elde edilen 2-1’lik galibiyet, İstanbul temsilcisini finale taşıyan başarı oldu.

BANDIRMASPOR’UN FİNAL YOLU

Bandırmaspor ise play-off mücadelesinde zorlu bir süreçten geçti. Sezonu 64 puanla beşinci sırada tamamlayan Balıkesir ekibi, ilk turda Erzurumspor FK’yı 2-0’la geçtikten sonra yarı finalde Boluspor’u, deplasmanda 4-1 ve evinde 1-0’lık skorlarla mağlup ederek finale adını yazdırdı.

Fatih Karagümrük, 2019-2020 sezonunda Süper Lig’e yükselip dört sezon boyunca mücadele etmişti. Geçtiğimiz yıl 1. Lig’e düşen kırmızı-siyahlılar, sadece bir sezonluk aranın ardından, Süper Lig’e geri dönüş hedefiyle sahaya çıktı.

BANDIRMA TARİH YAZMAK İSTEDİ

Bandırmaspor, tarihinin en büyük başarısını elde etmek için mücadele veriyor. 2021-2022 sezonunda İstanbulspor’a play-off finalinde kaybeden ekip, bu kez Süper Lig’e ilk adımını atmayı hedefliyor. Karşılaşmayı izleyenler arasında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da bulundu.

MAÇTAN DAKİKALAR

Karşılaşma, ilk dakikalarında tribünlerden sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle kısa bir süreliğine durdu. Hakem güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından oyunu yaklaşık 2 dakika aradan sonra başlattı. Bandırmaspor, 19. dakikada köşe vuruşunu paslaşarak kullandı. Loïs Diony’nin ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş ise kale direğinin dibinden auta gitti. 25. dakikada Fatih Karagümrük, Göktan Gürpüz ile etkili bir atak gerçekleştirdi; genç oyuncunun şutunda top, üst direğe çarparak kornere çıktı ve tribünleri coşturdu.

BANDIRMASPOR’UN AÇILIŞ GOLÜ

Karşılaşmanın 37. dakikasında Bandırmaspor, ceza sahası dışında kazandığı serbest vuruşta Hikmet Çiftçi’nin attığı golle durumu 1-0 yaptı. İlk yarıda Göktan Gürpüz’ün kullandığı serbest vuruşta yaptığı düzgün vuruş ise az farkla direğin yanından dışarı çıktı. İlk 45 dakika, Bandırmaspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda Fatih Karagümrük, Wesley ile 46. dakikada eşitliği sağladı. Maçın 90 dakikası bu skorla sona erince uzatmalara gidildi.

KARAGÜMRÜK SÜPER LİG’E YÜKSELDİ

Uzatmalarda 91. dakikada Atakan Çankaya, Karagümrük’ü öne geçiren golü atarken, 105. dakikada Ahmet Sivri, farkı 2’ye çıkardı. Bu skorla İstanbul ekibi, Süper Lig’e yükselen son takım oldu.