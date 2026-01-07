Fatih Karahan Dezenflasyon Sürecine Dikkat Çekti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, İstanbul’daki Türkiye İhracatçılar Meclisi’nde “Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm” konulu bir sunum gerçekleştirdi. Karahan, 2013 yılından beri çeşitli sektörlerden ve ölçeklerden firmalarla yüz yüze görüşmeler yaptıklarını belirterek, “Türkiye genelinde 2025 yılında 2 bin 505, son 5 yılda toplamda 14 bin 705 firma ile görüştük.” açıklamasında bulundu. Elde ettikleri nitelikli ve zamanında bilgilerin karar alma süreçlerinde kullanıldığını, konjonktürel gelişmelerle birlikte yapısal sorunlar hakkında da bilgi topladıklarını dile getiren Karahan, reel sektör temsilcileriyle çift yönlü bir iletişim kurarak iletilen beklenti ve önerileri ilgili kamu kurumlarıyla paylaştıklarını ifade etti.

REZERVLERDEKİ ARTIŞA DİKKAT

Karahan, rezervlerdeki artışa dikkat çekerek, Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) bakiyesinin sıfıra yaklaştığını vurguladı. Fiyat istikrarını sağlama yönünde kaydettikleri ilerlemeyi önemsediklerini belirten Karahan, “Hem kısa dönem göstergeler hem orta vadeli görünüm, dezenflasyonun sürdüğünü ve süreceğini gösteriyor.” dedi. Karahan, kalıcı beklentiler oluşturmak amacıyla sıkı para politikası duruşunu sürdüreceklerini açıkladı. Ekonomik büyümenin devam ederken sektörel dönüşümlerin de gözlemlendiğini ifade eden Karahan, fiyat istikrarının kalıcı ve genel bir refah artışını sağlaması gerektiğinin altını çizdi.

KİRA ENFLASYONUNDA DEVAM EDEN GERİLEME

TCMB Başkanı Karahan, Mayıs 2024’ten itibaren enflasyonda genel bir gerileme gözlemlendiğini belirterek, kira ve eğitim kalemlerinin hizmet enflasyonunu yukarı yönlü etkileme potansiyeline sahip olduğunu dile getirdi. Bunun yanı sıra “Kira enflasyonundaki gerilemenin devam etmesi beklenmektedir.” değerlendirmesini yapan Karahan, özel okul ücretlerindeki düzenlemenin eğitimde dezenflasyona katkı sağlayacağını aktardı. Göstergelerin ana eğilimde yavaşlamaya işaret ettiğini belirten Karahan, maliyet artışlarının gerilediğini, tüketici ve firmaların enflasyon beklentilerinin de düşüş eğiliminde olduğunu vurguladı.

AVRUPA’DA PAZAR PAYINDA ARTIŞ

İhracat artışıyla birlikte ithalatın azaldığını belirten Fatih Karahan, ihracatın en önemli belirleyicisinin dış talep gelişmeleri olduğunu ifade etti. Avrupa Birliği talebindeki toparlanmanın Türkiye’nin ihracatına olumlu yansıdığını kaydeden Karahan, küresel ticaretin kademeli bir toparlanma sürecinde olduğunu fakat hâlâ zayıf seyrettiğini dile getirdi. Maliyetlerin Euro cinsinden düştüğünü aktaran Karahan, “Avrupa’da pazar payımız artarken, küresel ihracattaki pazar payı korunmuştur.” şeklinde konuştu. Karahan, maliyet gelişmelerinin sektörel bazda farklılıklar gösterdiğini belirterek, ihracatın sektörel kompozisyonunda bir miktar değişim gözlemlendiğini ifade etti.

DEZENFLASYON SÜRECİ GÜÇLENİYOR

TCMB Başkanı Karahan, iş gücü verimliliğinin arttığını vurgulayarak, fiyat istikrarının yatırım ve üretim ortamını olumlu yönde etkilediğini dile getirdi. Yaptığı değerlendirmede, “Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir.” ifadesini kullandı. Para Politikası Kurulu’nun (PPK) politika faizine yönelik alınacak adımları enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri dikkate alarak, ara hedeflerle uyumlu bir şekilde belirleyeceğini belirten Karahan, “Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilmektedir.” dedi. Karahan, enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir şekilde ayrışması durumunda para politikası duruşunun sıkılaştırılacağını ifade etti.