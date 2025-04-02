Fatih Portakal’dan Kılıçdaroğlu’na Sert Eleştiriler

CHP OLAĞANÜSTÜ KURULTAYA HAZIRLANIYOR

CHP, 6 Nisan 2025 Pazar günü olağanüstü bir kurultay gerçekleştirmeye hazırlanırken, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden aday olabileceğine dair iddialar Ankara’da konuşuluyor. Kılıçdaroğlu’nun bu konudaki sessizliği ve son zamanlarda yaptığı ziyaretler dikkatleri üzerine çekerken, gazeteci Fatih Portakal, bu durumu eleştiriyor.

KILIÇDAROĞLU’NA YÖNELİK SERT ELEŞTİRİLER

Portakal, Kılıçdaroğlu’nun olası adaylığına tepki göstererek, “Hangi yüzle aday olacaksınız?” sorusunu yöneltiyor. 2023 seçimlerinde Kılıçdaroğlu’nun umut vaat edenleri kandırdığını ve entrikalar çevirdiğini öne süren Portakal, “Siz benim umudumu yok ettiniz. Kimlerle ne pazarlıklar yapmışsınız, neler çıktı ortaya” dedi. Kılıçdaroğlu’nun aday olmaması gerektiğini vurgulayan gazeteci, “Aday olmayı gerçekten asla düşünmeyin” çağrısında bulunuyor.

KILIÇDAROĞLU’NUN YAŞI VE PARTİYE KATKISI

Portakal, Kılıçdaroğlu’nun 80 yaşını geçmiş olduğunu hatırlatarak, “80 yaşından sonra ne vereceksiniz millete? CHP’yi ayağa kaldırmayı mı düşünüyorsunuz? En olması gereken zamanda kaldıramamışsınız” eleştirisini getiriyor. 2023 seçim sürecinde “5’li masa, 6’lı masa” söylemleriyle insanların umutlarının sömürüldüğünü ve parti içinde “hançerleme” yaşandığını savunan Portakal, Kılıçdaroğlu’nun dönemin bittiğini kabul etmesi gerektiğini ifade ediyor.

UMUDA İHTİYACIMIZ VAR, SİZ DEĞİLSİNİZ

Kılıçdaroğlu’na seslenen Portakal, “Utanmadan ‘Ben aday oluyorum’ diyeceksiniz. Yapmayın. Bir isminiz var, o ismi de zedelendirmeyin. Umuda ihtiyacımız var çünkü. O umut siz değilsiniz, bitti” diyor. Kılıçdaroğlu’nun adaylık düşüncesinden vazgeçmesini isteyen Portakal, “Sizin sayfanız da döneminiz de bitti. Umarım bunu anlarsınız” sözleriyle açıklamasını tamamlıyor.