More
Gündem

Fatih’te 9 Milyar TL’lik Yasadışı Operasyon

fatih-te-9-milyar-tl-lik-yasadisi-operasyon

DEĞERLİ MADENLERDEKİ YASADIŞI FAALİYETLER

Fatih Kapalıçarşı’da, değerli madenler ve döviz alım satımında faaliyet gösteren sekiz ana şirketin, 93 paravan şirket aracılığı ile suç örgütlerinin nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar gelirlerini bankacılık sistemine entegre ettiği belirlendi. Yapılan analizler sonucunda, şüphelilerin bu yöntemle toplamda 9 milyar TL’lik yasadışı bir para trafiği oluşturarak ciddi bir suç ağı kurduğu tespit edildi.

ŞÜPHELİLERİN MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Yürütülen soruşturma dahilinde, aralarında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fayik Özbey’in de bulunduğu şüphelilerin tüm mal varlıklarına el konuldu. İstanbul merkezli olarak gerçekleştirilen ve 12 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 4 Şubat’ta 37 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

ÖNEMLİ

Flaş

Santorini’de Deprem Paniği Sürüyor

Yunan adalarında deprem ve volkanik patlama riski sürerken, dün duyulan gizemli uğultunun yüzey süreçlerinden kaynaklandığı belirtildi. Uzman, sesin yerel farklılıklar gösterdiğini açıkladı.
Flaş

4 Canın Bedeli Yalnızca 10 Yıl Mı?

Alkollü sürücü Faruk Aksan, kırmızı ışıkta bekleyen araca çarparak dört kişinin ölümüne sebep oldu; 10 yıl hapis cezası aldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.