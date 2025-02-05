Fatih’te 9 Milyar TL’lik Yasadışı Operasyon

DEĞERLİ MADENLERDEKİ YASADIŞI FAALİYETLER

Fatih Kapalıçarşı’da, değerli madenler ve döviz alım satımında faaliyet gösteren sekiz ana şirketin, 93 paravan şirket aracılığı ile suç örgütlerinin nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar gelirlerini bankacılık sistemine entegre ettiği belirlendi. Yapılan analizler sonucunda, şüphelilerin bu yöntemle toplamda 9 milyar TL’lik yasadışı bir para trafiği oluşturarak ciddi bir suç ağı kurduğu tespit edildi.

ŞÜPHELİLERİN MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Yürütülen soruşturma dahilinde, aralarında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fayik Özbey’in de bulunduğu şüphelilerin tüm mal varlıklarına el konuldu. İstanbul merkezli olarak gerçekleştirilen ve 12 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 4 Şubat’ta 37 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.