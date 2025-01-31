Fatih’te Sahte İçki Zehirlenmesi Ölümle Sonuçlandı

OLAYIN GELİŞİMİ

28 Ocak Salı günü Bayazıt’ta meydana gelen bir olayda, Suriye uyruklu Nidal Mahi, merdiven altı olarak tanımlanan bir üreticiden içki temin etti. Akşam saatlerinde bu içkiyi tüketen Mahi, ertesi gün Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu.

ZEHİRLENME VE HASTANE SÜRECİ

Yapılan tetkiklerde Mahi’nin sahte içkiden zehirlendiği belirlendi ve hastanede tedavi altına alındı. 5 çocuk babası olan Mahi, tüm müdahalelere rağmen dün saat 22.30 sıralarında hayatını kaybetti.

CENAZE İŞLEMLERİ

Otopsi işlemleri tamamlanan Nidal Mahi’nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndan ailesi tarafından teslim alındı.