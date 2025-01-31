More
Gündem

Fatih’te Sahte İçki Zehirlenmesi Ölümle Sonuçlandı

fatih-te-sahte-icki-zehirlenmesi-olumle-sonuclandi

OLAYIN GELİŞİMİ

28 Ocak Salı günü Bayazıt’ta meydana gelen bir olayda, Suriye uyruklu Nidal Mahi, merdiven altı olarak tanımlanan bir üreticiden içki temin etti. Akşam saatlerinde bu içkiyi tüketen Mahi, ertesi gün Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu.

ZEHİRLENME VE HASTANE SÜRECİ

Yapılan tetkiklerde Mahi’nin sahte içkiden zehirlendiği belirlendi ve hastanede tedavi altına alındı. 5 çocuk babası olan Mahi, tüm müdahalelere rağmen dün saat 22.30 sıralarında hayatını kaybetti.

CENAZE İŞLEMLERİ

Otopsi işlemleri tamamlanan Nidal Mahi’nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndan ailesi tarafından teslim alındı.

ÖNEMLİ

Gündem

Bursa’da 4 Katlı Binada Yangın Çıktı

Bursa'da dört katlı bir binanın dış cephesinde yangın meydana geldi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Gündem

Kışın Çörekotu Yağına Talep Artışı

Eskişehir'de çörekotu yağı üreten Selim Yalçıner, kış mevsiminde gripten korunmak isteyenlerin bu yağa ilgi gösterdiğini açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.