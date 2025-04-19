Fatih Tekke Eleştirilerde Bulundu: 3 Puan Alındı

MAÇ SONRASI DEĞERLENDİRME

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Trabzonspor, Adana Demirspor’u deplasmanda 1-0 yenerek, üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Bu mücadelede Trabzonspor’un tek golünü atan isim Simon Banza oldu. Maçın akabinde düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Fatih Tekke, takımının oyununu eleştirdi. Tekke, “Konuşulacak bir şey yok. Çok değerli bir 3 puan. Oyun olarak konuşacağım olumlu bir şey yok. Böyle oynamamalıyız. Bu kadar basit top kayıplarıyla oynamamız mümkün değil” diyerek takımının daha iyi bir performans sergilemesi gerektiğini vurguladı.

SAKATLIKLAR VE GENÇ OYUNCULAR

Tekke, karşılaşmanın 34. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Tim Jabol Folcarelli’nin durumu hakkında ise “Arka adalesiyle ilgili bir şey söylediler. Zor gözüküyor” şeklinde konuştu. Genç oyuncuların performansına değinen Tekke, “Trabzonspor forması giyen herkesin en iyisini göstermesi lazım. Genç oyunculara karşı bu performansla oynuyorsak isimlerden ziyade başka şeylerle ilgilenmemiz lazım” dedi. Bu ifadeleriyle, takım içindeki mücadelenin artması gerektiğini belirtti.