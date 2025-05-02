Fatih Tekke, Trabzonspor’da Başarı Elde Etti

YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Trabzonspor, teknik direktörlük kariyerine Şenol Güneş’ten sonra devam eden Fatih Tekke ile önemli bir başarıya imza atıyor. Karadeniz ekibi, bu dönemde Süper Lig’de oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle toplamda 13 puan elde etti. Tekke, bu performansıyla maç başına 2.17 puan ortalaması yakalayarak, teknik adamlık kariyerinin en başarılı başlangıcını gerçekleştiriyor. Fatih Tekke’nin kulübe dönüşü, teknik direktörlük sürecini de olumlu yönde etkiliyor.

KUPA HEDEFİ YAKLAŞIYOR

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde Türkiye Kupası’nda Bodrum FK ve Göztepe’yi geçerek finale adını yazdırmış durumda. Teknik direktör, futbolculuk kariyerinin ardından bordomavili takımın başında ilk kupasına ulaşma şansını yakaladı. Tekke’nin Süper Lig’deki performansları ise dikkat çekiyor; 2014-2015 sezonunda Kayseri Erciyespor ile 0.78, İstanbulspor ile 2022-2023 sezonunda 1.13 ve 2023-2024 sezonunda 0.50, Alanyaspor ile 2023-2024 sezonunda 1.44 ve 2024-2025 sezonunda 0.91 puan ortalaması tutturuyor.