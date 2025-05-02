Fatih Tekke, Trabzonspor’la Başarıya Ulaştı

TEKNİK DİREKTÖRLÜKTE ÖNEMLİ BAŞLANGIÇ

Trabzonspor’da teknik direktörlük kariyerine Şenol Güneş’in ardından adım atan Fatih Tekke, bordo-mavili ekip ile önemli bir başarıya ulaştı. Karadeniz temsilcisi, bu süreçte Süper Lig’de 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle toplamda 13 puan elde etti. Bu performansıyla maç başına 2.17 puan ortalaması tutturdu ve bu, Tekke’nin teknik adamlık kariyerinde en önemli başlangıç oldu. Fatih Tekke’nin kulübe dönüşü, onun teknik direktörlük kariyerinde de etkileyici bir faktör oldu.

KUPADA YOLCULUK

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, Türkiye Kupası’nda Bodrum FK ve Göztepe’yi geçerek finale yükseldi. Tekke, futbolculuk kariyeri sonrasında teknik direktör olarak ilk kupasına bordo-mavili takımın başında ulaşma noktasına geldi. Ayrıca Tekke’nin Süper Lig’deki puan ortalamaları dikkat çekiyor; 2014-2015 sezonunda Kayseri Erciyespor ile 0.78, İstanbulspor ile 2022-2023 sezonunda 1.13, 2023-2024 sezonunda Alanyaspor ile 1.44 ve 2024-2025 sezonunda ise 0.91 puan ortalaması tutturdu.