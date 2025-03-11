Fatih Tekke Trabzonspor Teknik Direktörü Oldu

TRABZONSPOR FATİH TEKKE İLE ANLAŞTI

Şenol Güneş ile yollarını ayıran Trabzonspor, teknik direktörlük görevi için Fatih Tekke ile anlaşma sağladı. Bordo-mavili kulüp, Tekke’nin yarın Trabzon’a geleceğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Teknik Direktörlük görevi için görüşmelere başladığımız Fatih Tekke; Başkan Yardımcımız Serkan Kılıç ile birlikte yarın (11 Mart Salı) sabah saatlerinde Trabzon’da olacaktır. Sürece ilişkin gelişmeler, kulübümüz tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna duyurulur.”

FATİH TEKKE’NİN GEÇMİŞİ

Trabzonspor altyapısından yetişen ve 9 sezon boyunca Karadeniz ekibinin formasını giyen Fatih Tekke, 2015 yılından bu yana teknik direktörlük yapıyor. En son Alanyaspor’u çalıştıran Tekke, daha önce sırasıyla Kayseri Erciyesspor, Boluspor, Manisaspor, Burasspor, Denizlispor ve İstanbulspor’da görev aldı. 47 yaşındaki teknik adam ayrıca Denizlispor ve İstanbulspor’da yardımcı antrenörlük pozisyonunda da bulunmuş durumda.