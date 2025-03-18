Fatih Terim Ayın Teknik Direktörü Seçildi

FATİH TERİM AYIN TEKNİK DİREKTÖRÜ SEÇİLDİ

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Shabab’ın teknik direktörü Fatih Terim, ayın teknik direktörü ödülüne layık görüldü. Al Shabab, bu ay 10 gol atarak, sadece 2 gol yedi ve 2 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

MART AYINDAKİ PERFORMANS

Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab’ın mart ayında aldığı sonuçlar şu şekilde sıralanıyor: Al Shabab 2-0 Damac FC, Al Nassr 2-2 Al Shabab, Al Shabab 6-0 Al Orouba. Bu başarılarla birlikte Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig’de 43 puanla 6. sırada konumlanıyor.

GENEL PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

Fatih Terim, Suudi Arabistan’da 13 maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak, takımının performansını yönetti.

AL SHABAB’IN PAYLAŞIMI

Al Shabab, Fatih Terim’in ayın teknik direktörü seçilmesinin ardından sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, “Allah Kerim… Fatih Terim!” ifadeleri kullanıldı.