Fatih Terim’den Hakem Kararlarına Sert Eleştiri

AL SHABAB’IN FİNALLERİ KAÇTI

Fatih Terim’in yönetimindeki Al Shabab, Suudi Arabistan Kral Kupası yarı finalinde Al Ittihad’a 3-2 mağlup olarak finale yükselemiyor. Maçın son anlarında aldığı iki golle elenen Terim, Alman hakem Sascha Stegemann’a sert eleştirilerde bulundu.

OYUNCULARLA GURUR DUYUYORUM AMA…

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Terim, “Finale kalamadık, üzgünüz. Oyuncularım müthiş bir mücadele verdi, onlarla gurur duyuyorum. Açık bir kimlikle, yüksek bir ruhla oynadık ama iki korner golüyle kaybettik” ifadelerini kullandı.

HAKEMİN PERFORMANSI KABUL EDİLEMEZ

Hakem Stegemann’ı eleştiren Terim, “Hakemin özgeçmişi güçlü değil, performansı iyi değil. Al Ittihad’ın ilk golü hatalı bir penaltıdan geldi, ikinci golü getiren korner de öyle. Bu kararlar maçı elimizden aldı” diyerek öfkesini dile getirdi.

SUIDİ HAKEMLER YETİYOR

Tecrübeli teknik adam, daha önce hakem hatalarından zarar gördüklerini belirterek, “Suudi hakemler olağanüstü iş çıkarıyor. Yabancı hakemlere görev vermek yerine maçlarımızı onların yönetmesini tercih ederim” şeklindeki sözleriyle yabancı hakem uygulamasına karşı çıktı.