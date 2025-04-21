“Fatih Terim’e Mahkeme Şoku Yaşandı”

AL SHABAB TEKNİK DİREKTÖRÜ FATİH TERİM’DEN DAVA ADIMI

Suudi Arabistan’da Al Shabab’ı çalıştıran teknik direktör Fatih Terim, geçen yıl Mahmut Ç. isimli bir kullanıcının sosyal medya üzerinden yaptığı hakaret dolu paylaşım sonrası harekete geçti. Mahmut Ç., Fatih Terim’e yönelik herkese açık platformda küfürlü bir yorumda bulundu. Bu durumu gören ünlü teknik direktör, adliyeye başvurarak paylaşımı gerçekleştiren kişiye dava açma kararı aldı.

MÜSLÜM KÜRFETİ İFADELERİNDE BULUNDU

Fatih Terim, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunduğu dilekçede, şüpheli kişinin sözlerinin, kendisinin mesleği, iş hayatı ya da fikirleriyle ilgili olmadığı, doğrudan kendisine ve ailesine yönelik terbiyesiz ve haksızca bir paylaşım olduğunu belirtti. Terim, davalı şahsın kendisine hakaret ederek kişilik haklarına saldırıda bulunduğunu, milyonlarca kullanıcıdan oluşan platformda kendisini rencide ettiğini ifade etti.