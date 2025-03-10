Fatih Terim: Futbol Akılımı Emekli Etmeyeceğim

TEKNİK DİREKTÖR FATİH TERİM AÇIKLAMALARDA BULUNDU

27 Aralık 2024 tarihinde Suudi Arabistan temsilcisi Al Shabab’ın teknik direktörü olarak göreve başlayan Fatih Terim, siyah-beyazlı takımla 12 resmi maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti. TRT Spor’a verdiği özel röportajda birçok konu hakkında görüşlerini paylaştı. Terim, Suudi Arabistan ligini izlediğini ve buranın kaliteli bir lig olduğunu ifade etti. “Suudi Arabistan’ı takip ediyordum, kaliteli bir lig” diyen Terim, bazı maçların temposunun Avrupa’nın üst düzey takımlarındaki gibi olduğunu belirtti. “Bana zaman tanıyın” diyen bir teknik adam olmadığını vurguladı ve Al Read ile Damac galibiyetleriyle daha doğru bir yola girdiklerini söyledi.

AL SHABAB HAKKINDA DEĞERLENDİRMELER

Kulüp hakkında açıklamalarda bulunan Fatih Terim, Al Shabab’ın diğer takımlar gibi yüksek harcamalar yapmadığının altını çizdi. “Al Shabab, diğer takımlar gibi yüksek harcamalar yapan takımlardan değil. Suudi Arabistan’ın köklü takımlarından biri ve tarihindeki futbol mirasını yaşatmak istiyor” dedi. Takımın yönetiminin Kral Kupası’nın önemine vurgu yaptığını ifade eden Terim, “Yarı final tek maçlı, Al Ittihad ile oynayacağız. Tek maçtır bu, ne olacağını kimse bilemez” dedi.

SUUDİ ARABİSTAN FUTBOLU VE YATIRIMLAR

Suudi Arabistan futbolunun geleceği hakkında da görüşlerini paylaşan Terim, “2034 Dünya Kupası’nı aldılar. 2030 vizyonu vardı. Bu 10 sene içerisinde Suudi Arabistan’ın hamlesinin ve yatırımının çok daha büyük olacağını düşünüyorum.” diye belirtti. Genç futbolcuların Avrupa’da rol almasının hedeflendiğini ekledi ve dünyanın en iyi 10 liginden biri olmayı amaçladıklarını söyledi.

HUKUK VE HAKEMLER ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Yabancı hakemlerle ilgili de açıklamalarda bulunan Terim, milliyetlerin futbolu etkilememesi gerektiğine dikkat çekti. “İyi veya kötü yönetici var. İyi hoca, kötü hoca var” diyen Terim, “Yabancı hakemi destekleyelim ama bunu yaparken kendi hakemlerimizi de bitirmeyelim” ifadesini kullandı. Türk hakemlerinin UEFA organizasyonlarında iyi bir performans sergilediğini aktardı.

KURAL DEĞİŞİKLİKLERİNE DEĞİNİŞ

Futboldaki potansiyel kural değişiklikleri hakkında da konuşan Terim, ofsayt kuralındaki değişikliklerin gol sayısını artırmayı amaçladığını belirtti. Bu tartışmaların futbolun bir parçası olduğunu ve futbolun her an yeni durumlarla karşılıklı kalabileceğini ifade etti. Yabancı düşmanı bir kural bulunmasının gerekliliğine vurgu yaptı. Bazı tartışmaların, kural değişiklikleri ile sona erebileceği görüşünü dile getirdi.

GALATASARAY’A MESAJ

Galatasaray hakkında konuşan Terim, camianın güçlü kalması ve birlikteliğin önemine dikkat çekerek, “Galatasaray’ın hakkı şampiyonluk ve 5. yıldız” ifadesini kullandı. “Sezonun geri kalanında tek bir vücut olunmalı” diyerek, takımın bir arada hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Florya Metin Oktay Tesisleri’nin duygusal öneminden bahsederken, “Orası benim için bir aile ortamıdır” dedi ve Galatasaray’ın tarihindeki sayısız anıya vurgu yaptı.

ARDA TURAN VE GELECEK TEKNİK DİREKTÖRLER

Arda Turan’la olan ilişkisini ve beklentilerini dile getiren Terim, Arda’nın teknik direktörlük kariyerine olan inancını ifade etti. “Onun her zaman iyi bir teknik adam olacağını inandım” dedi. Ayrıca geçmişte çalıştığı futbolcuların başarısından gurur duyduğunu ve onları izlemeye devam edeceğini aktardı.

KADRO YAPISI ÜZERİNE GÖRÜŞLER

Victor Osimhen ve Mauro Icardi hakkında da değerlendirmelerde bulanan Terim, her iki oyuncunun Galatasaray için büyük değer taşıdığını ifade etti. “Osimhen gibi oyuncular, Galatasaray’ın kadrosunda bulundurma misyonu var” dedi. Ayrıca, taktik oyun yapısı hakkında açıklamalarda bulundukça önemli olanın mantalite olduğunu dile getirdi.

YABANCI KURALININ DEĞERLENDİRMESİ

Yabancı kuralı üzerine de görüş bildiren Terim, kulüplerin ekonomik durumları açısından dikkatli olması gerektiğini, dolayısıyla kısıtlamaların uygulanması gerektiğini ifade etti. Bunun yanı sıra, Türk oyuncuları destekleme konusunun önemine vurgu yaptı.

KEREM AKTÜRKOĞLU HAKKINDA DÜŞÜNCELER

Kerem Aktürkoğlu ile ilgili duyduğu gururu ifade eden Terim, yeni nesil futbolcuların Avrupa’da başarı kazanmasının önemini dile getirdi. “Türk futbolcusunun her yerde oynaması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

30-40 YIL DAHA FUTBOLDA OLMAK İSTEYEN FATİH TERİM

Son olarak, Türk futboluna katkı sağlamak istediğini belirten Terim, “Ayl yıldızı göğsümde taşımış bir adamım” dedi ve futbol kariyerini sürdüreceğinin altını çizdi. “Şunun şurasında 30-40 senemiz var, onu da en verimli şekilde geçirmeyi düşünüyorum” diyerek kararlılığını gösterdi.