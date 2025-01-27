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Spor

Fatih Terim’li Al Shabab Son Anda Kazandı

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AL SHABAB, MAÇI KAZANARAK ÜST SIRALARA YÜKSELDİ

Al Shabab, teknik direktörlüğünü Fatih Terim’in yaptığı ekip, Suudi Arabistan Pro Lig’in 17. haftasında Al Fayha ile karşılaştı ve duraklama dakikalarında attığı golle maçı 2-1 kazanmayı başardı. Başkent Riyad’da gerçekleşen mücadelede, Al Shabab, puan tablosunun 6. sırasında yer alırken, küme düşme hattında yer alan Al Fayha’yı konuk etti.

HAMDALLAH’IN GOLÜ AL SHABAB’I ÖNE GEÇİRDİ

Ev sahibi takım, Hamdallah’ın 34. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Ancak Al Fayha’nın Uruguaylı forveti Renzo Lopez, 57. dakikada kaydettiği golle skoru eşitledi. Al Shabab, karşılaşmanın son anlarında bulduğu golle maçı kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.

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