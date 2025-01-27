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Spor

Fatih Terim Penaltıyla Galibiyet Aldı

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MAÇIN DETAYLARI

Suudi Arabistan Ligi’nin 17. haftasında Fatih Terim’in yönettiği Al-Shabab, Al Feiha’yı ağırladı. Ev sahibi ekip, Hamdallah’ın 34. dakikada bulduğu gol ile öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Konuk takım, 57. dakikada Lopez’in attığı golle durumu eşitledi. Ancak, 64. dakikada Sakala’nın kaydettiği gol, VAR incelemesi sonrasında ofsayt nedeniyle iptal oldu.

Al-Shabab, maçın sonlarına yaklaşırken 90+6’da penaltı kazandı. Hamdallah, bu kritik atışta başarılı oldu ve takımını galibiyete taşıdı. Fatih Terim’in çalıştırdığı Al-Shabab, bu maçla birlikte ligdeki 4. maçında 2. galibiyetine ulaştı ve puanını 29’a çıkardı. Al Feiha ise 15 puanda kaldı.

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